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2+2 продолжит транслировать матчи Динамо и будет поддерживать клубный телеканал киевлян
Сотрудничество между сторонами продолжится
Телеканал "2+2" продолжит транслировать домашние матчи "
В этом году группа "1+1 media" продлила контракт о сотрудничестве с киевлянами. Также в этом сезоне "плюсы" транслируют домашние матчи "Зари" и "Днепра-1".
При этом, как сообщает Sport Arena, компания "1+1 media" также будет поддерживать официальный телеканал "Динамо" "FC Dinamo Kyiv TV", который начнет свое вещание в начале 2021 года.
Группа "1+1 media" будет предоставлять "Динамо" часть контента, преимущественно архивные материалы и записи трансляций, права на которые имеет как постоянный официальный партнер киевского клуба на протяжении многих лет.
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