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2+2 продолжит транслировать матчи Динамо и будет поддерживать клубный телеканал киевлян

Премьер-лига
(1 голосов)

Сотрудничество между сторонами продолжится

2+2 продолжит транслировать матчи Динамо и будет поддерживать клубный телеканал киевлян
Новина українською

Телеканал "2+2" продолжит транслировать домашние матчи "Динамо" в чемпионате Украины и в 2021 году.

В этом году группа "1+1 media" продлила контракт о сотрудничестве с киевлянами. Также в этом сезоне "плюсы" транслируют домашние матчи "Зари" и "Днепра-1".

При этом, как сообщает Sport Arena, компания "1+1 media" также будет поддерживать официальный телеканал "Динамо" "FC Dinamo Kyiv TV", который начнет свое вещание в начале 2021 года.

Группа "1+1 media" будет предоставлять "Динамо" часть контента, преимущественно архивные материалы и записи трансляций, права на которые имеет как постоянный официальный партнер киевского клуба на протяжении многих лет.

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В статье: Телеканал 2+2 Динамо (Киев) телепул
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Источник:
Sport Arena

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