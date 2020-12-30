Лучшим игроком Колоса в 2020 году признан вратарь

" Колос " подвел итоги голосования на звание лучшего игрока команды в 2020 году.

Большинством голосов (50,3%) болельщики признали лучшим игроком команды голкипера Евгения Волынца.

Второе место занял Денис Антюх, получивший 34,3% голосов. Тройку замкнул Евгений Смирный - 15,4%.

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Напомним, что в нынешнем сезоне кипер сыграл за "Колос" 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов и 4 поединка отстоял на ноль.