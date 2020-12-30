Трубин признан лучшим игроком Шахтера в 2020 году

" Шахтер " подвел итоги голосования болельщиков, которые таким образом определили лучшего игрока команды в 2020 году.

Из 7 кандидатур (Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес, Корниенко, Тете и Трубин) большинство голосов набрал Анатолий Трубин.

Второе место в опросе занял Тете, третье – Манор Соломон.

Отметим, что второй год подряд лучшим футболистом "Шахтера" стал вратарь – в 2019-м награда досталась Андрею Пятову. Ранее болельщики присуждали победу Дарио Срне, Алексу Тейшейре, дважды Марлосу и однажды Тайсону.

В августе Трубину исполнилось 19 лет. В 2020 году он провел за клуб 20 матчей, из которых 8 отстоял на ноль.