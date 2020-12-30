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Трубин признан лучшим игроком Шахтера в 2020 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Второе место у Тете, третье - у Манора Соломона

Трубин признан лучшим игроком Шахтера в 2020 году
Новина українською

"Шахтер" подвел итоги голосования болельщиков, которые таким образом определили лучшего игрока команды в 2020 году.

Из 7 кандидатур (Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес, Корниенко, Тете и Трубин) большинство голосов набрал Анатолий Трубин.

Второе место в опросе занял Тете, третье – Манор Соломон.

Отметим, что второй год подряд лучшим футболистом "Шахтера" стал вратарь – в 2019-м награда досталась Андрею Пятову. Ранее болельщики присуждали победу Дарио Срне, Алексу Тейшейре, дважды Марлосу и однажды Тайсону.

В августе Трубину исполнилось 19 лет. В 2020 году он провел за клуб 20 матчей, из которых 8 отстоял на ноль.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон Тете Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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Oлeкcин (Н.)
30.12.2020 в 22:54
Аванс. Надеюсь, оправдает!
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таврия19752009 (симферополь)
30.12.2020 в 21:59
Ерунда полная.всего пару матчей сыграл норм и сразу лучший .а сколько натупил.Тете стабильней
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