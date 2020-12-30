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Трубин признан лучшим игроком Шахтера в 2020 году
Второе место у Тете, третье - у Манора Соломона
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Из 7 кандидатур (Тайсон, Марлос, Соломон, Мораес, Корниенко, Тете и Трубин) большинство голосов набрал Анатолий Трубин.
Второе место в опросе занял Тете, третье – Манор Соломон.
Отметим, что второй год подряд лучшим футболистом "Шахтера" стал вратарь – в 2019-м награда досталась Андрею Пятову. Ранее болельщики присуждали победу Дарио Срне, Алексу Тейшейре, дважды Марлосу и однажды Тайсону.
В августе Трубину исполнилось 19 лет. В 2020 году он провел за клуб 20 матчей, из которых 8 отстоял на ноль.
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