Шапаренко рассказал, как Суркис не отпустил его в аренду

Полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко в эфире шоу "Трендец" рассказал о том, что он мог покинуть киевский клуб до прихода Мирчи Луческу.

- Были разные слухи, что тебя хотят другие команды взять в аренду или купить. Ты был реально настроен уйти, чтобы играть, если бы поступило предложение?

– Да, было такое. Я приходил к Суркису, говорил: "Если меня не видит тренер, зачем мне терять год практики? Лучше бы пошел поиграл в аренде". Он сказал: "Нет". Если Игорь Михайлович так сказал, значит он что-то знает. Полностью с ним согласен. Как он скажет – так и будет. Он не отпустил меня. Хотя такая стадия была, что только Суркис говорит "да" – я перехожу.