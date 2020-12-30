Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шапаренко рассказал, как Суркис не отпустил его в аренду
Было это еще до прихода Луческу
Полузащитник "
- Были разные слухи, что тебя хотят другие команды взять в аренду или купить. Ты был реально настроен уйти, чтобы играть, если бы поступило предложение?
– Да, было такое. Я приходил к Суркису, говорил: "Если меня не видит тренер, зачем мне терять год практики? Лучше бы пошел поиграл в аренде". Он сказал: "Нет". Если Игорь Михайлович так сказал, значит он что-то знает. Полностью с ним согласен. Как он скажет – так и будет. Он не отпустил меня. Хотя такая стадия была, что только Суркис говорит "да" – я перехожу.
Популярное сейчас
- Миколенко рассказал о жертвах своей семьи с переездом в Киев для его карьеры
- Люксембургский новичок Ворсклы обратился к болельщикам и одноклубникам
- Тактическая эволюция и сравнение статистики Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов
- Палкин огласил детали сделки по продаже Зубкова
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии