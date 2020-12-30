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Шапаренко рассказал, как Суркис не отпустил его в аренду

Премьер-лига
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Было это еще до прихода Луческу

Шапаренко рассказал, как Суркис не отпустил его в аренду
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко в эфире шоу "Трендец" рассказал о том, что он мог покинуть киевский клуб до прихода Мирчи Луческу.

- Были разные слухи, что тебя хотят другие команды взять в аренду или купить. Ты был реально настроен уйти, чтобы играть, если бы поступило предложение?

– Да, было такое. Я приходил к Суркису, говорил: "Если меня не видит тренер, зачем мне терять год практики? Лучше бы пошел поиграл в аренде". Он сказал: "Нет". Если Игорь Михайлович так сказал, значит он что-то знает. Полностью с ним согласен. Как он скажет – так и будет. Он не отпустил меня. Хотя такая стадия была, что только Суркис говорит "да" – я перехожу.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Трибуна

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