Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Интернасьонала: Мы пообщались с Тайсоном, но это только начало пути
Сильного прогресса в переговорах пока что нет
Бразильский "Интернасьонал", который недавно обновил руководство клуба, не отказывается от подписания хавбека ", Шахтера",
"Тайсон – важный и востребованный футболист, но его контракт с "Шахтером", рассчитан до лета 2021 года.
Да, мы недавно прекрасно пообщались с ним и его агентом, чтобы понять желания игрока. Но это было только начало пути. С того момента никакого прогресса в переговорах не было", - сказал Херрманн.
Напомним, что Тайсон, который проводит отпуск в Бразилии, пообщался с руководством "Интернасьонала", однако представители клуба пока что очень обтекаемо говорят о возможном подписании игрока.
Популярное сейчас
- Калиниченко: Борщ и сало - украинские. В Москве сало совсем другое
- "Сделка закрыта" - Динамо в начале января подпишет 19-летнего вингера из Израиля
- Миколенко рассказал о жертвах своей семьи с переездом в Киев для его карьеры
- Василий Кобин: Шутки об Алиеве меня не утомили
- Селезнев на Бали попробовал свои силы в серфинге - ВИДЕО
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО