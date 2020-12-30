Вице-президент Интернасьонала: Мы пообщались с Тайсоном, но это только начало пути

Бразильский "Интернасьонал", который недавно обновил руководство клуба, не отказывается от подписания хавбека ", Шахтера", Тайсона . Однако при этом, как сообщает новый вице-президент клуба Патрисио Херрманн, сильного прогресса в переговорах с игроком на данный момент нет.

"Тайсон – важный и востребованный футболист, но его контракт с "Шахтером", рассчитан до лета 2021 года.

Да, мы недавно прекрасно пообщались с ним и его агентом, чтобы понять желания игрока. Но это было только начало пути. С того момента никакого прогресса в переговорах не было", - сказал Херрманн.

Напомним, что Тайсон, который проводит отпуск в Бразилии, пообщался с руководством "Интернасьонала", однако представители клуба пока что очень обтекаемо говорят о возможном подписании игрока.