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Игрок Мариуполя, права на которого принадлежат Шахтеру, проводит отпуск в оккупированном Крыму
Даниил Сагуткин отправился в Севастополь
Защитник "
Футболист в своем фейсбуке опубликовал фото из Севастополя и Балаклавы, однако после того, как снимки попали в СМИ, удалил посты.
Отметим, что Сагуткин является уроженцем Севастополя.
В 2019 футболист полгода провел в аренде в российском "Енисее", после чего в январе 2020 вернулся в "Шахтер" и отправился в аренду в "Мариуполь".
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