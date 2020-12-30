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Игрок Мариуполя, права на которого принадлежат Шахтеру, проводит отпуск в оккупированном Крыму

Премьер-лига
(1 голосов)

Даниил Сагуткин отправился в Севастополь

Игрок Мариуполя, права на которого принадлежат Шахтеру, проводит отпуск в оккупированном Крыму
Новина українською

Защитник "Мариуполя" Даниил Сагуткин, права на которого принадлежат "Шахтеру", отпуск решил провести в оккупированном Крыму.

Футболист в своем фейсбуке опубликовал фото из Севастополя и Балаклавы, однако после того, как снимки попали в СМИ, удалил посты.

Отметим, что Сагуткин является уроженцем Севастополя.

В 2019 футболист полгода провел в аренде в российском "Енисее", после чего в январе 2020 вернулся в "Шахтер" и отправился в аренду в "Мариуполь".

Игрок Мариуполя, права на которого принадлежат Шахтеру, проводит отпуск в оккупированном Крыму - изображение 1Игрок Мариуполя, права на которого принадлежат Шахтеру, проводит отпуск в оккупированном Крыму - изображение 2
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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Даниил Сагуткин
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Комментарии (16)
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Динамо-машина (Киев)
30.12.2020 в 23:54
Но этот сагуткин все равно вата, раз играл за Енисей.
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+2
-1
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Динамо-машина (Киев)
30.12.2020 в 23:52
Вопрос только, нахрена это все постить в интернете?
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+3
-1
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Динамо-машина (Киев)
30.12.2020 в 23:50
При всей моей нелюбви к россии и ватникам, тут не может быть претензий. Человек родился и вырос в Севастополе, там его родители!
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+3
-2
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
30.12.2020 в 23:35
Если он проехал через украинско-российскую границу - к нему не больше вопрососв, чем к любому пассажиру поезда Киев - Москва. К тому ж - у него там родители живут. Отскочите,
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+3
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
30.12.2020 в 23:33
ще один сєпар малоросійську душу продемонстрував гидота
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+4
-4
бохкаскалошьок
30.12.2020 в 23:28
тю ,а что человеку ,рожденному в Севасе нельзя в свой родной город приехать? чи Крым ужо не усраина? странно, везде оруть что Крым це украина
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+1
-12
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Динамо-машина (Киев)
30.12.2020 в 23:51
Ты, лошара, писать научись сначала.
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+4
-1
avatar
Romerik (YNWA)
30.12.2020 в 23:25
А гены то тянут на родину, но мозгов видимо не хватает понять, что теперь родина лежит под дряхлим пид*расом, и если ты украинец, то делать такие вещи хотя бы на обозрение всем не стоит... Короче идиот... Можно ж было б заехать на полуостров законно с украинской стороны, но нет... Хотя чего ожидать от человека, который играл в рашке...
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+5
-3
бохкаскалошьок
30.12.2020 в 23:30
а где написано что он заехал не с укро стороны?
Ответить
+2
-5
Просто Квашин (Харьков)
30.12.2020 в 23:24
В шахтьоре ватник на ватнике и ватником поганяет....
Ответить
+6
-4
бохкаскалошьок
30.12.2020 в 23:29
в хурькове диванный питриот лежит на диванном и диванного чпокает
Ответить
+1
-11
Просто Квашин (Харьков)
30.12.2020 в 23:54
а ты лошара пропил диван, теперь как собака на полу валяешся....
+1
-2
Исследователь
30.12.2020 в 23:22
Расспилять.
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.12.2020 в 23:18
А чого без українського прапора?
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+3
-2
бохкаскалошьок
30.12.2020 в 23:29
так он у тебя в **опе, зачем засранным флагом махать
Ответить
+1
-8
Просто Квашин (Харьков)
30.12.2020 в 23:55
напрашиваеся вафлист на грубости...???
+2
-1


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