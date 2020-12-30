Игрок Мариуполя, права на которого принадлежат Шахтеру, проводит отпуск в оккупированном Крыму

А гены то тянут на родину, но мозгов видимо не хватает понять, что теперь родина лежит под дряхлим пид*расом, и если ты украинец, то делать такие вещи хотя бы на обозрение всем не стоит... Короче идиот... Можно ж было б заехать на полуостров законно с украинской стороны, но нет... Хотя чего ожидать от человека, который играл в рашке...