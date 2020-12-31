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Суркис: Нелегкий год для Динамо. Он начался с разочарований, которые сменились белой полосой
Поздравления от президента Динамо
Президент "
"Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!
Рад поздравить вас с наступающими праздниками - Новым Годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники имеют особое значение, потому что символизируют собой завершение старого года и наполняют наши сердца надеждой на лучшее в году новом.
2020-й год выдался нелегким. Весь мир столкнулся с новым испытанием, пандемией, которая изменила привычный уклад жизни каждого. Это испытание заставило нас по-новому взглянуть на окружающий нас мир, переосмыслить многие ценности. В это время каждый как никогда почувствовал, насколько важна поддержка близких людей.
Футбол также подвергся влиянию глобальной пандемии. Но, к счастью, этот прекрасный вид спорта преодолел препятствия и сохранил свою огромную армию поклонников по всему миру. Надеемся, что очень скоро ситуация позволит вернуться на трибуны болельщикам, которые являются сердцем и душой этой игры и без которых она утратила свою особенность.
Нелегким выдался год и для киевского "Динамо". Он начался с разочарований, которые к концу года сменились белой полосой и надеждой на успешные результаты в грядущем году.
В преддверии рождественских и новогодних праздников от лица клуба хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
С Новым 2021-м годом и Рождеством Христовым!" - сказал Суркис.
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