Зимняя рыбалка. Над Миколенко и еще двумя динамовцами пошутили опытные рыбаки

Левый фланговый защитник киевского " Динамо " и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал историю о зимней рыбалке вместе с друзьями из молодежной команды.

Есть такие штуки, "жерлицы" (для ловли рыб-хищников, в частности щук). Поставили их четыре штуки. Пошли домой поесть. Набирают дяди, которые рыбачили рядом, говорят: "Загорелся флажок!". Мы скоро оделись, как пожарные, за три секунды. С нас, видимо "ржали" всем домом. Прибегаем - я леску тяну, а Сухоручко еще говорит: "Багор (чтобы щуку вытягивать) не взял!". Я тяну, думаю, есть рыба ...А там бутылка "Сaptain Morgan" [ром] с водой внутри. То есть те же дяди подцепили ее нам на крючок. Я кричал и матерился на всю реку!