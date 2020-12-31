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Зимняя рыбалка. Над Миколенко и еще двумя динамовцами пошутили опытные рыбаки

Премьер-лига
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Они бежали льдом полкилометра

Зимняя рыбалка. Над Миколенко и еще двумя динамовцами пошутили опытные рыбаки
Новина українською

Левый фланговый защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал историю о зимней рыбалке вместе с друзьями из молодежной команды.

Мы поехали в Донецкую область в Славянск на рыбалку. Там у друга дача у реки. Были вместе с пацанами из дубля "Динамо" - Даниил Сухоручко, Богдан Билошевский.

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Есть такие штуки, "жерлицы" (для ловли рыб-хищников, в частности щук). Поставили их четыре штуки. Пошли домой поесть. Набирают дяди, которые рыбачили рядом, говорят: "Загорелся флажок!". Мы скоро оделись, как пожарные, за три секунды. С нас, видимо "ржали" всем домом. Прибегаем - я леску тяну, а Сухоручко еще говорит: "Багор (чтобы щуку вытягивать) не взял!". Я тяну, думаю, есть рыба ...А там бутылка "Сaptain Morgan" [ром] с водой внутри. То есть те же дяди подцепили ее нам на крючок. Я кричал и матерился на всю реку!

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко Даниил Сухоручко Богдан Билошевский
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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