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Колос подписал соглашение с клубом из Волынской области

Премьер-лига
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Для учебно-тренировочных сборов академии

Колос подписал соглашение с клубом из Волынской области
Новина українською

Накануне новогодних праздников "Колос" подписал соглашение с клубом из Западной Украины ФЦ "Ковель Волынь", который представляет город Ковель Волынской области.

В Европе уже существует давняя традиция, когда клубы топ-уровня имеют партнеров из низших лиг. Это позволяет как развивать бренд клуба, так и иметь возможность развиваться небольшим клубам и футбольным академиям из маленьких городов.

Выбор ФК "Колос" был обусловлен несколькими вескими причинами. Во-первых, город Ковель имеет прекрасную футбольную инфраструктуру - комплекс натуральных футбольных полей, большое искусственное поле, спортивный комплекс, фитнес-клубы, уютный стадион. А кроме этого, строится новый стадион, где можно будет принимать матчи профессиональных лиг.

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Во-вторых, несмотря на то, что Ковель является небольшим городом (около 70 000 жителей), детская академия ФЦ "Ковель Волынь" действительно европейской структурой, пользуется лучшими программами для футбольных академий, проводит регулярные обучения для своих тренеров, пользуется современным инвентарем, организует футбольные турниры высокого уровня, а также международные футбольные лагеря.

Это сотрудничество должно быть выгодным в первую очередь для клубной академии "Колоса" она, будет иметь прекрасное место для проведения учебно-тренировочных сборов, турниров и футбольных лагерей. Тренеры двух партнерских академий будут иметь совместные учения, которые смогут поднять уровень подготовки юных футболистов на более высокий уровень. Также тренеры академии ФК "Колос" смогут пользоваться европейскими программами, которые уже несколько лет тестируются на базе ФЦ "Ковель Волынь".

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос

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