Цыганков и Шапаренко, Тайсон и Шахаб. Сборная года УПЛ по версии читателей UA-Футбол

31-е декабря - последний день тяжелого 2020-го года. Сегодня самое время подводить итоги и выбирать лучших. На протяжении последних двух недель UA-Футбол в телеграм-канале проводил опрос среди читателей, чтобы собрать сборную лучших игроков УПЛ за весь 2020-й год. В общей сложности было отдано более восьми тысяч голосов. Чтобы и вы были в их числе, также присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, если еще этого не сделали. Голосование за лучших в уходящем году завершены, но впереди много других! Мы же тем временем представляем вам, что получилось по итогу.

Вратарь - Георгий Бущан ("Динамо")

2020-й определенно стал лучшим годом в карьере голкипера киевлян, который смог выбить из основы Дениса Бойко и стать номером один столичного коллектива. Уроженцу Одессы доверяет Мирча Луческу, а голкипер за это платит ему надежной игрой - лишь шесть пропущенных голов в текущем сезоне УПЛ.

Альтернатива - Дмитрий Ризнык ("Ворскла")

Правый защитник - Додо ("Шахтер")

После ухода Дарио Срны у "горняков" были определенные проблемы с правой бровкой, но сейчас 22-летний бразилец отлично справляется со своими функциями и не имеет равных в чемпионате Украины. Поговаривают, что за ним уже охотятся европейские гранды и если Додо продолжит прогрессировать, то его трансфер станет лишь вопросом времени.

Альтернатива - Александр Тымчик ("Заря"/"Динамо")

Центральный защитник - Андрей Гитченко ("Десна")

Вероятно вы думали, что сборная будет состоять лишь из футболистов наших грандов, но 36-летний ветеран "северян" сумел пробраться в основу и занять свое место среди лучших в уходящем году. Несмотря на возраст, Гитченко пользуется доверием Александра Рябоконя и часто выходит с первых минут.

Альтернатива - Йонас Тамм ("Десна")

Центральный защитник - Николай Матвиенко ("Шахтер")

24-летний защитник давно считается одним из самых надежных футболистов "горняков", а интерес к нему со стороны европейских клубов только подтверждает его уровень. 2020-й год - один из самых успешных в карьере Николая, но место в нашей сборной далось ему непросто, а своего главного конкурента Матвиенко опередил лишь на семь голосов.

Альтернатива - Илья Забарный ("Динамо")

Левый защитник - Виталий Миколенко ("Динамо")

Если первую часть 2020-го Виталий играл на родной позиции левого фулбека, то с приходом Мирчи Луческу ему пришлось вспомнить свои былые годы и частенько закрывать позицию центрбека. Это не совсем его роль, но как только кадровый кризис миновал и Виталий вернулся на левый фланг, мы снова смогли увидеть его лучшие качества.

Альтернатива - Виктор Корниенко ("Шахтер")

Опорный полузащитник - Тарас Степаненко ("Шахтер")

Нет в составе "горняков" более незаменимого футболиста, чем Тарас. Уже много лет он закрывает опорную зону своего клуба, играя львиную долю матчей в сезоне. Любая травма или дисквалификация Степаненко - головная боль для каждого наставника "Шахтера", что еще больше говорит о значимости украинца.

Альтернатива - Сергей Сидорчук ("Динамо")

Центральный полузащитник - Николай Шапаренко ("Динамо")

Вот уж кому возвращение Мирчи Луческу в Украину пошло на пользу. 22-летний хавбек стал лидером столичного клуба в центре поля, а его прогресс не может не остаться незаметным. Если Николай не будет останавливаться, то точно будет претендовать на место в основе сборной Украины

Альтернатива - Владлен Юрченко ("Заря")

Атакующий полузащитник - Виталий Буяльский ("Динамо")

Если Шапаренко больше блистал во второй части 2020-го, то Буяльский показывал уровень на протяжении всего года. После окончания карантина летом, он был лучшим в составе команды Михайличенко, а после не потерял своего места уже при румынском тренере. Травма немного смазала Буяльскому концовку года, но от этого его вклад в игру "Динамо" не стал меньше.

Альтернатива - Виктор Коваленко ("Шахтер")

Правый вингер - Виктор Цыганков ("Динамо")

Лидер атак "Динамо", который уже несколько лет подряд не даром считается самым талантливым украинским футболистом. Возможно, если бы не частые травмы, он мог блистать еще ярче, но даже несмотря на это, Виктор продолжает попадать в различные символические сборные.

Альтернатива - Марлос ("Шахтер")

Левый вингер - Тайсон ("Шахтер")

Вполне вероятно, Тайсон играет свой последний сезон в составе донецкого клуба, после чего отправится на родину в Бразилию. 2020-й год получился для него не совсем ровным, но местами он выдавал космическую, по меркам УПЛ, игру и тащил за собой "Шахтер" в атаке. Интересно, сможет ли Манор Соломон полноценно заменить бразильца?

Альтернатива - Беньямин Вербич ("Динамо")

Центральный нападающий - Шахаб Захеди ("Олимпик" )

Удивлены? Конечно же, нет. Иранский нападающий абсолютно по делу получил свое место в символической сборной, забив за 2020-й год 11 голов в украинском первенстве. Сейчас он лидирует в гонке бомбардиров и возникает логичный вопрос - а не перерос ли Шахаб уровень "Олимпика"?

Альтернатива - Жуниор Мораес ("Шахтер")

Сборная целиком: Бущан - Додо, Гитченко, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Шапаренко, Буяльский - Цыганков, Шахаб, Тайсон

Что мы имеем по итогу. По количеству игроков в нашей сборной лидирует киевское "Динамо" - пять футболистов. Совсем немного отстает донецкий "Шахтер", имея в нашей сборной четыре представителя. Рядом с грандами расположились два игрока из менее статусных команд - Гитченко из "Десны" и Шахаб из "Олимпика". Таковым стал выбор читателей UA-Футбол.