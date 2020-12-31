Герой футбольного дня. Николай Шапаренко

После прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик киевского "Динамо" Николай Шапаренко расцвел как футболист. Теперь это один из лидеров столичного коллектива, его движущая сила в центре поля.

И если уж сам Николай заговорил о предшественниках, неправильно будет молчать и нам. Вот что Шапаренко сказал в одном из интервью о своей судьбе при Михайличенко, возглавлявшему "Динамо" после Хацкевича и до Луческу:

"Когда Михайличенко пришел, я три дня потренировался, и он мне говорит: "Ну все, иди в дубль". То есть он за три дня увидел, что я ему не подходил, я тренировался в дубле. Там в дубле Юрий Леонтьевич [Мороз]. Хорошо, что он был, он знает что мне сказать, как со мной поговорить. Его большая заслуга в том, что меня вытащили".

А теперь – что о Шапаренко сказал его бывший тренер Олег Лужный. Олег Романович работал ассистентом Хацкевича более двух лет (июнь 2017-го - август 2019-го). Это реакция Лужного на ремарку о том, что при Михайличенко Шапаренко подпускался к основному составу "Динамо", в отличие от времен каденции Хацкевича (сам Шапаренко говорил, что не находил взаимопонимания с помощниками Хацкевича, среди которых был и Лужный):

- Ну пока Григорий Михайлович [Суркис – примечание] будет говорить главному тренеру... Пока будет Григорий Михайлович говорить Михайличенко кого ставить, то он [Шапаренко - примечание] будет играть. А Шапаренко вообще никакой футболист. Он отрекся от футбола вообще. Тем более для уровня "Динамо" (Киев) (конец цитаты).

Аудиозапись слов Лужного можно прослушать непосредственно в телеграм-канале >>>.

Вот такая вакханалия и происходила в "Динамо" до прихода Луческу. Неудивительно, что тогда команда не играла в футбол, а мучилась... И результаты были соответствующими.