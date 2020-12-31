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Иван Брикнер забил самый красивый гол Руха в 2020 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Зарядил!

Иван Брикнер забил самый красивый гол Руха в 2020 году
Новина українською

Завершилось болельщицкое голосование в Telegram-канале "Руха" за лучший гол главной команды в 2020 году.

Самое большое количество поклонников футбола, 38%, проголосовали за пушечный выстрел Ивана Брикнера в ворота волочисского "Агробизнеса".

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Брикнер обогнал Николая Кухаревича и Валерия Федорчука, их гола в ворота "Днепра-1" тоже были высоко оценены.

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В статье: Иван Брикнер Рух (Львов)
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Источник:
Рух

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
31.12.2020 в 13:10
Авагимян забил лучше
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