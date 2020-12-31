Ахметов: Шахтер сделал все, чтобы в 2020 как можно чаще радовать своих болельщиков

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов подвел итоги уходящего года и поздравил болельщиков с праздниками.

Уважаемые болельщики! Дорогие друзья!

Уходящий 2020 год стал непростым испытанием для каждого из нас. Мир столкнулся с невиданными трудностями и новыми вызовами. В такой ситуации мы не могли оставаться в стороне и бросили все силы на помощь людям, на помощь нашей стране. Оборудование и медикаменты, средства защиты для врачей и тесты – все это помогало спасать жизни. Но даже в самые сложные времена важна не только материальная, но и моральная поддержка. Нам всем были нужны яркие эмоции, которые дарит футбол.

И "Шахтер" сделал все, чтобы в этом году как можно чаще радовать своих болельщиков красивой игрой и хорошими результатами. Мы снова стали чемпионами Украины – в четвертый раз подряд и с рекордным отрывом. Команда великолепно выступила на европейской арене: преодолела большой путь и дошла до полуфинала Лиги Европы, а осенью очень достойно сыграла в сильнейшей группе Лиги чемпионов, дважды победив мадридский "Реал" и оставив позади "Интер".

Я благодарю каждого игрока, мистера Каштру, весь тренерский штаб и каждого сотрудника за характер и стойкость. Несмотря на все трудности, вы проявили себя настоящими профессионалами и внесли огромный вклад в успехи клуба.

Отдельно отмечу тот прогресс, которого добились наши молодые футболисты. Они выходили на поле в сложнейших и ответственных матчах, показывали отличную, а самое главное, уверенную игру с лучшими командами Европы. Я верю, что за этими ребятами наше будущее – будущее "Шахтера" и всего украинского футбола.

Но все же есть то, чего очень не хватало в 2020 году, – это заполненные трибуны стадионов. Командам очень тяжело играть без болельщиков, а болельщикам очень тяжело без большого футбола. Мы все прочувствовали это на себе. И сегодня мы все надеемся только на одно: что в следующем году зрители вернутся на стадионы, наполнят футбол своей энергией и арены вновь обретут свое сердце и свою душу. А наша команда, наши молодые игроки, среди которых немало воспитанников клубной Академии, будут играть с мечтой выйти на переполненную "Донбасс Арену" в родном Донецке и подарить нашим преданным болельщикам долгожданный праздник большого футбола! Мы живем этой мечтой, мы играем и побеждаем ради нее.

В новом году мы не свернем со своего пути и попытаемся сделать все, чтобы "Шахтер" стал еще сильнее. Мы, как и прежде, хотим выигрывать, мы хотим быть успешными на европейской арене, мы хотим завоевывать титулы и трофеи. И мы хотим делить радость этих побед с вами – нашими преданными болельщиками.

Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, прекрасного праздничного настроения, счастья, добра и благополучия. Пусть 2021 год принесет в каждый дом мир и достаток!

С Новым годом!