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Каштру: Хочу, чтобы 2021-й стал для каждого фантастическим
Главный тренер Шахтера поздравляет болельщиков с новогодними праздниками
Главный тренер "
"Поздравляю болельщиков с Новым Годом и Рождеством! Желаю, чтобы вы провели праздники вместе со своими семьями.
Также хочу, чтобы 2021-й стал фантастическим для каждого из вас. Будьте здоровыми и успешными. Пусть во всем мире воцарится мир!", - сказал Каштру.
???????? Новогоднее поздравление от Луиша Каштру: «Хочу, чтобы 2021 год стал фантастическим для каждого из вас!» ???? pic.twitter.com/bhbVsb8Ed6— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 29, 2020
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