Каштру: Хочу, чтобы 2021-й стал для каждого фантастическим

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру поздравил всех болельщиков с наступающими новогодними праздниками, пожелав, чтобы 2021 год стал для каждого фантастическим.

"Поздравляю болельщиков с Новым Годом и Рождеством! Желаю, чтобы вы провели праздники вместе со своими семьями.

Также хочу, чтобы 2021-й стал фантастическим для каждого из вас. Будьте здоровыми и успешными. Пусть во всем мире воцарится мир!", - сказал Каштру.