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Каштру: Хочу, чтобы 2021-й стал для каждого фантастическим

Премьер-лига
(2 голосов)

Главный тренер Шахтера поздравляет болельщиков с новогодними праздниками

Каштру: Хочу, чтобы 2021-й стал для каждого фантастическим
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поздравил всех болельщиков с наступающими новогодними праздниками, пожелав, чтобы 2021 год стал для каждого фантастическим.

"Поздравляю болельщиков с Новым Годом и Рождеством! Желаю, чтобы вы провели праздники вместе со своими семьями.

Также хочу, чтобы 2021-й стал фантастическим для каждого из вас. Будьте здоровыми и успешными. Пусть во всем мире воцарится мир!", - сказал Каштру.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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