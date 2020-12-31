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Павлов: Скрипник был лучшим в УПЛ, Чижевский и Бондаренко - в Первой и Второй лигах

Премьер-лига
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Тренерские итоги 2020 года от Николая Павлова

Павлов: Скрипник был лучшим в УПЛ, Чижевский и Бондаренко - в Первой и Второй лигах
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Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов прокомментировал победу главного тренера луганской "Зари" Виктора Скрипника, ставшего лучшим наставником УПЛ в 2020 году.

"Прежде всего, необходимо уточнить, что учитывалась работа тренеров в период с января по декабрь включительно. После каждого тура путем опроса среди тренеров определяли лучших, что в итоге и помогло объективно остановить свой выбор на самых достойных. При выставлении оценок, прежде всего, принимались во внимание номинальный результат команды, преодоление сложностей в управлении подопечными, тренерское мастерство. На мой взгляд, Виктор Скрипник – лучшим был в элитном дивизионе, Александр Чижевский - в Первой лиге и Владимир Бондаренко - во Второй, победили вполне заслуженно. В частности, Скрипник шесть раз признавался тренером тура.

К сожалению, пока что из-за карантинных ограничений неизвестно, когда состоится церемония награждения лауреатов", - сказал Павлов.

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В статье: Заря (Луганск) Николай Павлов Виктор Скрипник Динамо (Киев)
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