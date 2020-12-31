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Павлов: Скрипник был лучшим в УПЛ, Чижевский и Бондаренко - в Первой и Второй лигах
Тренерские итоги 2020 года от Николая Павлова
Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов прокомментировал победу главного тренера луганской "Зари" Виктора Скрипника,
"Прежде всего, необходимо уточнить, что учитывалась работа тренеров в период с января по декабрь включительно. После каждого тура путем опроса среди тренеров определяли лучших, что в итоге и помогло объективно остановить свой выбор на самых достойных. При выставлении оценок, прежде всего, принимались во внимание номинальный результат команды, преодоление сложностей в управлении подопечными, тренерское мастерство. На мой взгляд, Виктор Скрипник – лучшим был в элитном дивизионе, Александр Чижевский - в Первой лиге и Владимир Бондаренко - во Второй, победили вполне заслуженно. В частности, Скрипник шесть раз признавался тренером тура.
К сожалению, пока что из-за карантинных ограничений неизвестно, когда состоится церемония награждения лауреатов", - сказал Павлов.
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