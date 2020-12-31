Коринтианс хочет Дентиньо, но в переговоры вступать не торопится

Бразильский "Коринтианс", которому приписывают интерес к хавбеку "Шахтера" Дентиньо , пока что не вел каких-либо переговоров с игроком.

Клуб был бы не против заполучить бразильца, однако пока что ждет, когда тот согласует свой уход из "Шахтера".

Кроме того, в "Коринтиансе" из-за сложной финансовой ситуации не смогут гарантировать Дентиньо такой же оклад, как он получает в Европе, а потому игроку придется пойти на существенное сокращение в финансах.

Отметим, что контракт Дентиньо с "горняками" рассчитан до ноября 2021. Сам футболист играет в составе "Шахтера" не часто, и в последнее время СМИ стали писать о том, что бразилец хочет сменить клуб. Одним из претендентов на игрока был именно "Коринтианс".