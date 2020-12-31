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Коринтианс хочет Дентиньо, но в переговоры вступать не торопится
Бразильский клуб занял выжидательную позицию
Бразильский "Коринтианс", которому
Клуб был бы не против заполучить бразильца, однако пока что ждет, когда тот согласует свой уход из "Шахтера".
Кроме того, в "Коринтиансе" из-за сложной финансовой ситуации не смогут гарантировать Дентиньо такой же оклад, как он получает в Европе, а потому игроку придется пойти на существенное сокращение в финансах.
Отметим, что контракт Дентиньо с "горняками" рассчитан до ноября 2021. Сам футболист играет в составе "Шахтера" не часто, и в последнее время СМИ стали писать о том, что бразилец хочет сменить клуб. Одним из претендентов на игрока был именно "Коринтианс".
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