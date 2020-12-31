Трубин: Хочется как можно больше играть, представлять не только клуб, но и в перспективе сборную

Голкипер Анатолий Трубин, признанный болельщиками "горняков" лучшим футболистом 2020 года , прокомментировал победу в опросе.

– Анатолий, болельщики клуба признали тебя лучшим игроком 2020 года, насколько для тебя важно данное признание? Как относишься к личным достижениям?

– Во-первых, это очень неожиданно для меня и, конечно, очень приятно. Думаю, каждому спортсмену лестно, когда его усилия получают столь высокую оценку, и я не исключение. Но в то же время самое главное – это успех команды. Футбол является коллективной игрой, и именно командный успех намного выше индивидуальных трофеев.

– Как оцениваешь год в целом? Чья поддержка стала самой главной?

– Год сложился хорошо, хотя были и ошибки. Главное, что я мог расти профессионально, узнал много нового, получил опыт, после которого стал сильнее. И ситуация с коронавирусом закалила. В первую очередь благодарен за поддержку своим родным и близким – они радуются любым моим успехам и победам, а когда плохо, находят нужные слова утешения. Без этого очень тяжело любому спортсмену. Бывают ситуации, с которыми в психологическом плане одному справиться нереально. Гораздо легче, когда рядом те, кто верит в тебя, поддерживает и помогает. Мне в этом плане очень повезло. Также продолжаю поддерживать отношения со своими тренерами из Академии, могу связаться с ними в любой момент, обсудить игру, поговорить по-дружески. Они подсказывают, делятся полезной информацией, что позволяет переоценить ситуацию, взглянуть на нее под другим углом.

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– С какими памятными событиями будет ассоциироваться уходящий год?

– Во-первых, мы стали чемпионами, пробились в полуфинал Лиги Европы. К сожалению, в том матче с "Интером" нам не удалось показать все, что умеем, но сам факт попадания в четверку лучших также является положительным моментом. В начале текущего сезона были проблемы, но мы справились с ними и сейчас хоть и находимся на втором месте, но уступаем всего одно очко и все в наших руках. Плюс из сложной группы Лиги чемпионов пробились в евровесну. Так что я бы уходящий год оценил в семь баллов из десяти. Теперь нужно сделать все возможное, чтобы новый год сложился для "Шахтера" еще лучше.

– Для игроков группы атаки чаще всего самыми памятными являются красивые голы. А в случае с вратарями, наверное, вспоминаются яркие сейвы?

– Лично я больше удовольствия получаю не от сейвов, а от точной передачи, когда удается сохранить мяч в сложной ситуации или когда получается удачно сыграть на выходе. На эти моменты основная масса болельщиков может и не обратить внимания, но лично для меня они даже более трудные, чем отбить мяч. Также, конечно, всегда приятно, если удается завершить поединок без пропущенных мячей.

– Если говорить о самых памятных матчах в году, то это, наверное, поединки Лиги чемпионов?

– Сначала была встреча с "Десной" – мой второй поединок за "Шахтер" и первый при Луише Каштру. Именно эта игра подарила надежду и вселила уверенность, ведь первые полгода я провел в дубле, а матч с командой из Чернигова стал первым в году за основу "Шахтера". Важно было хорошо себя проявить и зарекомендовать, оправдать доверие тренера. Мне кажется, тогда все получилось, плюс мы выиграли, что также было очень важно. Последовавший дебют в Лиге чемпионов – мечта детства, а тут еще выезд с "Реалом", на его поле! Затем был первый матч на ноль в ЛЧ с "Интером". Да и поединок с той же "Боруссией" М, когда мы хоть и уступили, но получили неоценимый опыт. Все матчи важные, был сделан огромный шаг вперед, и это стало большим толчком для меня. На фоне топ-клубов Европы ты можешь лучше оценить свои силы и увидеть, куда нужно расти. Да и вообще для молодых игроков каждый поединок является важным и запоминающимся. В таком возрасте ощущается большой голод к играм, хочется как можно чаще выходить на поле.

– Какие цели ставишь перед собой в будущем году?

– Самое главное – продолжать развивать себя и свою игру, совершенствоваться, становиться лучше и сильнее. Хочется как можно больше играть, представлять не только клуб, но и в перспективе сборную своей страны. Но я не зацикливаюсь на этом, понимаю, что все зависит от моей игры в клубе, от работы на тренировках, от дальнейшего прогресса. Ну и, конечно же, хочется добыть как можно больше трофеев – в чемпионате, Кубке, удачно выступить в Лиге Европы.

– И напоследок: что бы ты хотел пожелать болельщикам "Шахтера"?

– Спасибо настоящим фанатам, которые были с нами несмотря ни на что и даже после обидных поражений оставались рядом, продолжали верить в команду и поддерживать! Хочу пожелать, чтобы они и их семьи были здоровыми, получали удовольствие от каждого прожитого мгновения. Мы же постараемся радовать их своей игрой, победами, завоеванными трофеями, красочными голами и сейвами.