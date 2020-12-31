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Цыганков признан лучшим игроком Динамо 2020 года
2-3 места в опросе поделили Георгий Бущан и Виталий Буяльский
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Лауреатом номинации стал 23-летний вице-капитан "Динамо" Виктор Цыганков. Он набрал 29% голосов респондентов.
Второе место поделили между собой вратарь Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский, которые получили по 13% голосов. Более 10% имеют также Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и победитель прошлогоднего опроса Карлос де Пена.
Напомним, что болельщики признали Цыганкова лучшим игроком команды и по итогам позапрошлого, 2018 года.
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