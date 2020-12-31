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Цыганков признан лучшим игроком Динамо 2020 года

Премьер-лига
(1 голосов)

2-3 места в опросе поделили Георгий Бущан и Виталий Буяльский

Цыганков признан лучшим игроком Динамо 2020 года
Новина українською

"Динамо" подвело итоги голосования на звание лучшего игрока клуба по итогам 2020 года.

Лауреатом номинации стал 23-летний вице-капитан "Динамо" Виктор Цыганков. Он набрал 29% голосов респондентов.

Второе место поделили между собой вратарь Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский, которые получили по 13% голосов. Более 10% имеют также Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и победитель прошлогоднего опроса Карлос де Пена.

Напомним, что болельщики признали Цыганкова лучшим игроком команды и по итогам позапрошлого, 2018 года.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
31.12.2020 в 16:16
А что? Были сомнения? Да об этом можно было утверждать еще в начале 2020 годаКак и то ,что он будет признан футболистом года в УПЛ.
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
31.12.2020 в 16:24
Дурка, не тереби бабурку...
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0
-1


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