Шапаренко: Позвонили из Шахтера и сказали, что хотят поговорить. А что разговаривать, если у меня уже контракт с Динамо

Полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко в интервью Youtube-каналу "Трендец" рассказал, как он из "Мариуполя" перешел в киевский клуб.

— Было больше конкретики со стороны "Динамо", больше интереса. А в "Шахтере" думали: "Да что, он сейчас к нам перейдет, наверное. Даже бороться за него не будем". Помню Ребров сказал в интервью, что клуб мной интересуется.

Понятно, что я сразу не попал бы в первую команду, но на меня рассчитывали. Меня пригласили в Киев подписать контракт. Я приехал, подписал, поехал назад в Мариуполь. А это на поезде 14 часов где-то.

Потом мне звонят: "Приезжайте, "Шахтер“ хочет с вами поговорить". А что разговаривать, у меня уже контракт. Смысл ехать?

— Были мысли, что сделал неправильный выбор?

— Нет.

— Никогда не жалел?

— Нет. Осознанный, обдуманный переход. Папа сказал, что мне играть, мне решать.