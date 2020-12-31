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Шапаренко: Позвонили из Шахтера и сказали, что хотят поговорить. А что разговаривать, если у меня уже контракт с Динамо
Были времена, когда из Мариуполя можно было перейти и в Динамо
Полузащитник "
— Было больше конкретики со стороны "Динамо", больше интереса. А в "Шахтере" думали: "Да что, он сейчас к нам перейдет, наверное. Даже бороться за него не будем". Помню Ребров сказал в интервью, что клуб мной интересуется.
Понятно, что я сразу не попал бы в первую команду, но на меня рассчитывали. Меня пригласили в Киев подписать контракт. Я приехал, подписал, поехал назад в Мариуполь. А это на поезде 14 часов где-то.
Потом мне звонят: "Приезжайте, "Шахтер“ хочет с вами поговорить". А что разговаривать, у меня уже контракт. Смысл ехать?
— Были мысли, что сделал неправильный выбор?
— Нет.
— Никогда не жалел?
— Нет. Осознанный, обдуманный переход. Папа сказал, что мне играть, мне решать.
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