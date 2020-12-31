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Шапаренко: Позвонили из Шахтера и сказали, что хотят поговорить. А что разговаривать, если у меня уже контракт с Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Были времена, когда из Мариуполя можно было перейти и в Динамо

Шапаренко: Позвонили из Шахтера и сказали, что хотят поговорить. А что разговаривать, если у меня уже контракт с Динамо
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко в интервью Youtube-каналу "Трендец" рассказал, как он из "Мариуполя" перешел в киевский клуб.

— Было больше конкретики со стороны "Динамо", больше интереса. А в "Шахтере" думали: "Да что, он сейчас к нам перейдет, наверное. Даже бороться за него не будем". Помню Ребров сказал в интервью, что клуб мной интересуется.

Понятно, что я сразу не попал бы в первую команду, но на меня рассчитывали. Меня пригласили в Киев подписать контракт. Я приехал, подписал, поехал назад в Мариуполь. А это на поезде 14 часов где-то.

Потом мне звонят: "Приезжайте, "Шахтер“ хочет с вами поговорить". А что разговаривать, у меня уже контракт. Смысл ехать?

— Были мысли, что сделал неправильный выбор?

— Нет.

— Никогда не жалел?

— Нет. Осознанный, обдуманный переход. Папа сказал, что мне играть, мне решать.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Николай Шапаренко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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IM-RM-DK (Miami)
31.12.2020 в 18:02
Правильно сделал.Сидел бы ты дальше в аренде в арендуполе,подпиши контракт с даунецкой помойкой,и получал бы краденые деньги Щербаня!
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