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Кривцов: В Запорожье из-за металла было кровавое время. Хорошо, что выжили

Премьер-лига
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Сергей родился и вырос в Запорожье

Кривцов: В Запорожье из-за металла было кровавое время. Хорошо, что выжили
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал, как он жил в Запорожье во времена выступлений за "Металлург".

"Я жил в таком, бандитском районе, в бандитско-промышленном. Там было 14 металлургических заводов. Сейчас не знаю, сколько после кризиса осталось. Там смотреть было нечего, надо было выживать.

У меня в этом районе квартира есть. Когда мы с женой съехались, то страшно было выйти вечером к машине. Жена звонила в домофон, а я специально вальяжно подходил, чтобы подольше постояла и поочковала.

Запорожье когда-то входило в топ криминальных городов, было на 2-м месте после Кривого Рога. Было тяжелое время, когда металл начали воровать и создавать ОПГ разные. Есть свалки, куда сбрасывали металл, было кровавое время, за металл. Хорошо, что мы выжили", – сказал Кривцов.

Напомним, что Кривцов является воспитанником "Металлурга", футболист родился и вырос в Запорожье, а пришёл в "Шахтер" в 2010 году.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк) Металлург (Запорожье)
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Источник:
Football Hub

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