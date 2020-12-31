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Кривцов: В Запорожье из-за металла было кровавое время. Хорошо, что выжили
Сергей родился и вырос в Запорожье
Защитник "
"Я жил в таком, бандитском районе, в бандитско-промышленном. Там было 14 металлургических заводов. Сейчас не знаю, сколько после кризиса осталось. Там смотреть было нечего, надо было выживать.
У меня в этом районе квартира есть. Когда мы с женой съехались, то страшно было выйти вечером к машине. Жена звонила в домофон, а я специально вальяжно подходил, чтобы подольше постояла и поочковала.
Запорожье когда-то входило в топ криминальных городов, было на 2-м месте после Кривого Рога. Было тяжелое время, когда металл начали воровать и создавать ОПГ разные. Есть свалки, куда сбрасывали металл, было кровавое время, за металл. Хорошо, что мы выжили", – сказал Кривцов.
Напомним, что Кривцов является воспитанником "Металлурга", футболист родился и вырос в Запорожье, а пришёл в "Шахтер" в 2010 году.
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