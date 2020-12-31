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Трубин: Лучший вратарь в Украине по игре ногами - это Андрей Пятов
А вот в мире есть варианты
Голкипер "
"Если брать Украину – это мой одноклубник Андрей Пятов. Если брать весь мир, то это Эдерсон из "Манчестер Сити", тер Штеген из "Барселоны" и Нойер из "Баварии". Они очень здорово играют ногами, сохраняют спокойствие, даже находясь под давлением, и демонстрируют высокую точность.
Сейчас почти все команды стараются контролировать мяч и выходить из обороны через короткий пас, и игра ногами для вратаря является очень важной. Это же касается и игры на выходах, если голкипер умеет рассчитать траекторию полета мяча, правильно оценить ситуацию, уверен и надежен, это может существенно облегчить работу защитникам, особенно когда приходится играть с командами, исповедующими силовой футбол.
Но при этом, считаю, акцентировать внимание на каком-то одном качестве нельзя, должен быть баланс. Можно быть идеальным в каком-то игровом компоненте, но если есть пробелы в других направлениях, то очень сложно быть успешным и на что-то претендовать. Все должно быть в комплексе, вратарь должен быть универсалом", - сказал Трубин.
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