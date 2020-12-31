Павлов назвал трех лучших игроков уходящего года. Все трое - динамовцы

А как по мне то спорное утверждение. Игроки то хорошие,но в целом этот год был для них далеко не лучшим. Цыганков из-за травм,долго набирал форму и в течении года был не стабильным,то феерил,то уходил в тень. Шапаренко вообще заиграл только с приходом Луческу. Миколенко наоборот,в конце года сдал,отчасти из-за того,что стали дёргать его в центр обороны.