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Павлов назвал трех лучших игроков уходящего года. Все трое - динамовцы
Итоги года от Николая Павлова
Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов, подводя итоги года,
Также специалист ответил и на вопрос о лучших игроках 2020 года, которые играют в УПЛ.
- Если говорить о лучших игроках уходящего года, то я бы отдал предпочтение Виктору Цыганкову, Николаю Шапаренко и Виталию Миколенко, - сказал Павлов.
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Источник:Meta Ratings
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