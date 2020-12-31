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Павлов назвал трех лучших игроков уходящего года. Все трое - динамовцы

Премьер-лига
(3 голосов)

Итоги года от Николая Павлова

Павлов назвал трех лучших игроков уходящего года. Все трое - динамовцы
Новина українською

Президент Всеукраинского объединения тренеров по футболу Николай Павлов, подводя итоги года, назвал лучших, по его мнению, тренеров в Украине.

Также специалист ответил и на вопрос о лучших игроках 2020 года, которые играют в УПЛ.

- Если говорить о лучших игроках уходящего года, то я бы отдал предпочтение Виктору Цыганкову, Николаю Шапаренко и Виталию Миколенко, - сказал Павлов.

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В статье: Николай Павлов Динамо (Киев) Николай Шапаренко Виктор Цыганков Виталий Миколенко
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Комментарии (6)
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Микко82 (Херсон)
31.12.2020 в 20:17
Шапаренко поки що трохи не дотягує, але Циганков і Миколенко
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0
-1
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IM-RM-DK (Miami)
31.12.2020 в 20:07
100% и не поспоришь!!!..только тупые даунецкие глоры носятся со своими деревяшками из чмохтаровской помойки
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0
0
vituynia (Черкассы)
31.12.2020 в 19:21
А как по мне то спорное утверждение. Игроки то хорошие,но в целом этот год был для них далеко не лучшим. Цыганков из-за травм,долго набирал форму и в течении года был не стабильным,то феерил,то уходил в тень. Шапаренко вообще заиграл только с приходом Луческу. Миколенко наоборот,в конце года сдал,отчасти из-за того,что стали дёргать его в центр обороны.
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
31.12.2020 в 18:56
Браво ТРЕНЕР ! Честный и порядочный человек живущий в Мариуполе, не стал юлить и донецких впихивать !
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+3
-3
Stihl Kindermann (Gonduras)
31.12.2020 в 19:07
Другое дело насколько они сильней легионеров Шахты,из тех что есть наши, они сильней других украинцев, но вот бразилл шахты нет...можете минусовать но это факт..
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+2
-1
aleks68
31.12.2020 в 19:16
идиот не ной
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+1
-2


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