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Каргбо попал в топ-5 рейтинга восходящих звезд Сьерра-Леоне, которые играют в Европе
Конец года - время рейтингов
Издание Footballsierraleone составило рейтинг из топ-5 восходящих звезд футбола Сьерра-Леоне, которые играют в Европе.
Нашлось в нем место и форварду "
Интересно, что хоть Каргбо и играл за юношеские сборные Бельгии, журналисты издания решили включить в список и Ибрагима, который все еще может быть заигран за сборную Сьерра-Леоне.
Также в списке есть Огастус Каргбо ("Реджана"), Майкл Каргбо ("Вернаму"), Джош Корома ("Хаддерсфилд"), Алхассан Корома ("Реал Баломпедика").
Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Каргбо в 12 матчах забил 1 гол.
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