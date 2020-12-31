Каргбо попал в топ-5 рейтинга восходящих звезд Сьерра-Леоне, которые играют в Европе

Издание Footballsierraleone составило рейтинг из топ-5 восходящих звезд футбола Сьерра-Леоне, которые играют в Европе.

Нашлось в нем место и форварду " Динамо " Ибрагиму Каргбо, который выступает в аренде в "Олимпике".

Интересно, что хоть Каргбо и играл за юношеские сборные Бельгии, журналисты издания решили включить в список и Ибрагима, который все еще может быть заигран за сборную Сьерра-Леоне.

Также в списке есть Огастус Каргбо ("Реджана"), Майкл Каргбо ("Вернаму"), Джош Корома ("Хаддерсфилд"), Алхассан Корома ("Реал Баломпедика").

Напомним, что в текущем сезоне 20-летний Каргбо в 12 матчах забил 1 гол.