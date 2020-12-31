Рафаилов назвал лучших, по его мнению, игроков Зари

Бывший генеральный директор " Зари " Сергей Рафаилов назвал лучших, по его мнению, игроков луганской команды.

"Раньше меня спрашивали, каких футболистов "Зари" я считаю лучшими. Раньше не отвечал, сейчас могу. Это мое личное мнение. Обсуждать его никого не приглашаю. Даже считаю ненужным. По-моему, именно эти футболисты придавали футболу "Зари" изюминку, привлекательность и узнаваемость. По номерам не расставляю. Они все для меня лучшие.

Шуховцев, Никита Шевченко, Лунин, Василь, Каменюка, Езерский, Чечер, Шуньич, Форстер, Чеберко, Михайличенко, Сухоцкий, Вернидуб, Караваев, Ярмаш, Любенович, Липартия, Юрченко, Иванисеня, Кабаев, Кочергин, Юри, Эммануэль Деннис, Боли, Данило, Идахор, Паулиньо, Виценец, Громов, покойные Макс Белый и Паша Худзик.

Еще были футболисты, контракты которых не принадлежали "Заре": Малиновский, Малышев, Леднев, Тимченко (вероятно, Тымчик), Шуст, Полянский", – написал Рафаилов в Фейсбуке.