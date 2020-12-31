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Президент Ворсклы: Знаем, что наш клуб достоин быть в когорте топовых команд УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Поздравление с праздниками от Романа Черняка

Президент Ворсклы: Знаем, что наш клуб достоин быть в когорте топовых команд УПЛ
Новина українською

Накануне новогодних и рождественских праздников президент "Ворсклы" Роман Черняк обратился ко всем с приветственной речью.

"Уважаемые земляки, 2020-й, год испытаний для всего человечества, изменил порядок привычных вещей в обществе, в то же время сплотив нас. Мы научились ценить друг друга, время и стали внимательнее следить за своим здоровьем.

Приятно, что в уходящем году, наша любимая "Ворскла" снова заставила заговорить о ней во весь голос. Наметились тенденции, которые дают нам основания надеяться на плодотворный и успешный со спортивной точки зрения 2021-й год. Знаем, что наш клуб достоин быть в когорте топовых команд в элите украинского футбола. К этому и будем стремиться. Хочу заверить вас, что со стороны руководства сделаем все, чтобы обеспечить все потребности клуба.

От всего сердца поздравляю вас с наступающими новогодне-рождественскими праздниками. Желаю, чтобы 2021-й стал годом добрых перемен, пусть невзгоды отступают, а добрые начинания воплощаются в жизнь. Будьте здоровыми, любящими, успешными, берегите близких и верьте в свои силы", - сказал Черняк.

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В статье: Ворскла (Полтава) Роман Черняк
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (1)
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Счётчик шансов (Полтава)
31.12.2020 в 21:39
На Новий Год Ворскла не забула про трансфери для своіх болєльщіков, приготовила ім Олів`є. Шо ж, посмотрім хто це такий, і з чим його ідять...
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