Сделка по переходу Абады в Динамо застряла из-за пунктов о дисциплине

Переговоры "Маккаби" из Петах-Тиквы и киевского "Динамо" о переходе вингера Лиэля Абады в стан последнего зашли в тупик. Об этом в четверг вечером сообщил ведущий израильский портал One. Причина - споры по пунктам, связанным с наказаниями за дисциплинарные нарушения. Эти пункты представители игрока отказываются принять.

, в четверг, 31-го декабря, клубы должны были окончательно согласовать все пункты соглашения по переходу, а в воскресенье игрок должен был вылететь в Киев для подписания пятилетнего контракта. Однако ныне шансы на это уменьшились. Поскольку владелец "Маккаби" Ави Лузон, замещающий Абаде агента из-за отсутствия у футболиста такового, наложил вето на некоторые пункты, которые желал внести киевский клуб. Назвав их "красной линией", которую не собирается переходить.

Речь о пунктах, в которых говорится о дисциплинарных нарушениях и наказаниях за них. Точное содержание не сообщается. Как сообщает One, Лузон внес свои правки в пункты, не принятые "Динамо". И, после долгих переговоров, клубы договорились о их продолжении лишь в ближайший вторник. А игрока решено включить в заявку на матч лиги против чемпиона страны тель-авивского "Маккаби", который состоится в понедельник.

Таким образом, переход Абады в "Динамо" затягивается и пребывает под вопросом.