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Сделка по переходу Абады в Динамо застряла из-за пунктов о дисциплине
Переговоры возобновятся лишь во вторник
Переговоры "Маккаби" из Петах-Тиквы и киевского "Динамо" о переходе вингера Лиэля Абады в стан последнего зашли в тупик. Об этом в четверг вечером сообщил ведущий израильский портал One. Причина - споры по пунктам, связанным с наказаниями за дисциплинарные нарушения. Эти пункты представители игрока отказываются принять.
Речь о пунктах, в которых говорится о дисциплинарных нарушениях и наказаниях за них. Точное содержание не сообщается. Как сообщает One, Лузон внес свои правки в пункты, не принятые "Динамо". И, после долгих переговоров, клубы договорились о их продолжении лишь в ближайший вторник. А игрока решено включить в заявку на матч лиги против чемпиона страны тель-авивского "Маккаби", который состоится в понедельник.
Таким образом, переход Абады в "Динамо" затягивается и пребывает под вопросом.
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