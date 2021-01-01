Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч ПФК Львов заявил о нехватке в команде хорошего форварда
Но начал с работы в обороне
Виталий Шумский, исполняющий обязанности главного тренера ПФК "
Конечно, у нас есть проблемы в атаке. Нам нужен хороший форвард.
Но начали мы с налаживания дел в обороне. В первых 6 официальных матчах мы пропустили 20 мячей. Когда вы столько пропускаете, то не можете рассчитывать на то, чтобы зарабатывать очки. Мы очень много работали.
Наша цель - сзади играть на ноль. Если мы не пропускаем, уже на одно очко можем рассчитывать. В играх с "Ворсклой", "Олимпиком" мы уже лучше действовали в линии обороны.
Популярное сейчас
- На стадионе команды Второй лиги установили новые сиденья, а рядом возвели отель
- Миколенко объяснил, как Луческу изменил отношение в Динамо к ошибкам
- Манчестер Юнайтед - Астон Вилла: Анонс и прогноз матча АПЛ
- Михайличенко решил судьбу Шапаренко в Динамо за три дня
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО