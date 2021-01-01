Коуч ПФК Львов заявил о нехватке в команде хорошего форварда

Виталий Шумский, исполняющий обязанности главного тренера ПФК " Львов ", рассказал о проблемах с укомплектованием команды.

Конечно, у нас есть проблемы в атаке. Нам нужен хороший форвард.

Но начали мы с налаживания дел в обороне. В первых 6 официальных матчах мы пропустили 20 мячей. Когда вы столько пропускаете, то не можете рассчитывать на то, чтобы зарабатывать очки. Мы очень много работали.

Наша цель - сзади играть на ноль. Если мы не пропускаем, уже на одно очко можем рассчитывать. В играх с "Ворсклой", "Олимпиком" мы уже лучше действовали в линии обороны.