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Коуч ПФК Львов заявил о нехватке в команде хорошего форварда

Премьер-лига
(2 голосов)

Но начал с работы в обороне

Коуч ПФК Львов заявил о нехватке в команде хорошего форварда
Новина українською

Виталий Шумский, исполняющий обязанности главного тренера ПФК "Львов", рассказал о проблемах с укомплектованием команды.

Конечно, у нас есть проблемы в атаке. Нам нужен хороший форвард.

Но начали мы с налаживания дел в обороне. В первых 6 официальных матчах мы пропустили 20 мячей. Когда вы столько пропускаете, то не можете рассчитывать на то, чтобы зарабатывать очки. Мы очень много работали.

Наша цель - сзади играть на ноль. Если мы не пропускаем, уже на одно очко можем рассчитывать. В играх с "Ворсклой", "Олимпиком" мы уже лучше действовали в линии обороны.

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В статье: ФК Львов Виталий Шумский ПФК Львов
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Источник:
Sport Arena

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