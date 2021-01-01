Донецкий Олимпик проведет спарринг с чемпионом Черногории

30 января во время тренировочных сборов в Турции в Анталии " Олимпик " проведет спарринг с "Будучностью" из города Подгорица, сообщает сайт клуба.

Сейчас клуб является чемпионом Черногории и идет на первом месте в чемпионате.

Соревнования в чемпионате Черногории для "Будучности" возобновятся с 10 марта, а "Олимпик" в УПЛ уже 13 февраля сыграет с киевским "Динамо".