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Донецкий Олимпик проведет спарринг с чемпионом Черногории

Премьер-лига
(1 голосов)

В Турции

Донецкий Олимпик проведет спарринг с чемпионом Черногории
Новина українською

30 января во время тренировочных сборов в Турции в Анталии "Олимпик" проведет спарринг с "Будучностью" из города Подгорица, сообщает сайт клуба.

Сейчас клуб является чемпионом Черногории и идет на первом месте в чемпионате.

Соревнования в чемпионате Черногории для "Будучности" возобновятся с 10 марта, а "Олимпик" в УПЛ уже 13 февраля сыграет с киевским "Динамо".

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В статье: Олимпик (Донецк) Будучност (Подгорица) тренировочный сбор
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