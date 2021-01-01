Премьер-лига
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Донецкий Олимпик проведет спарринг с чемпионом Черногории
В Турции
30 января во время тренировочных сборов в Турции в Анталии "
Сейчас клуб является чемпионом Черногории и идет на первом месте в чемпионате.
Соревнования в чемпионате Черногории для "Будучности" возобновятся с 10 марта, а "Олимпик" в УПЛ уже 13 февраля сыграет с киевским "Динамо".
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