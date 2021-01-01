Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рауль Рианчо заявил о проблеме с адаптацией для работы тренером в Украине
Для европейца
Бывший ассистент главного тренера киевского "
Я 9 лет отработал в Украине и России и могу сказать, что европейским тренерам в этих странах очень сложно адаптироваться.
И это одна из причин, почему даже тренерам с известными именами здесь что-то не удавалось: нужно действительно очень во многом себя менять.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Матч ТБ
Популярное сейчас
- Все, что показали русские. Как Бессонов немецкого фотографа прославил
- Цыганков и Шапаренко, Тайсон и Шахаб. Сборная года УПЛ по версии читателей UA-Футбол
- "Gratias negrito". Обозреватели шокированы наказанием для Эдинсона Кавани от английской ассоциации
- С Евгением почти никто не здоровался. Селезнев рассказал об ужасной ситуации в Малаге
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Счётчик шансов (Полтава)
01.01.2021 в 13:57
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...