Рауль Рианчо заявил о проблеме с адаптацией для работы тренером в Украине

Бывший ассистент главного тренера киевского " Динамо " испанец Рауль Рианчо рассказал об особенностях работы в Украине.

Я 9 лет отработал в Украине и России и могу сказать, что европейским тренерам в этих странах очень сложно адаптироваться.

И это одна из причин, почему даже тренерам с известными именами здесь что-то не удавалось: нужно действительно очень во многом себя менять.