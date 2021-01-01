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Рауль Рианчо заявил о проблеме с адаптацией для работы тренером в Украине

Премьер-лига
(1 голосов)

Для европейца

Рауль Рианчо заявил о проблеме с адаптацией для работы тренером в Украине
Новина українською

Бывший ассистент главного тренера киевского "Динамо" испанец Рауль Рианчо рассказал об особенностях работы в Украине.

Я 9 лет отработал в Украине и России и могу сказать, что европейским тренерам в этих странах очень сложно адаптироваться.

И это одна из причин, почему даже тренерам с известными именами здесь что-то не удавалось: нужно действительно очень во многом себя менять.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Рауль Рианчо
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Источник:
Матч ТБ

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Комментарии (1)
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Счётчик шансов (Полтава)
01.01.2021 в 13:57
В России намного легче, тем что какая страна - на том языке и говорят. И срача нет по этому поводу.
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