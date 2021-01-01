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Бывший игрок Александрии Задерака перешел в Рух

Премьер-лига
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Первую половину сезона футболист провел под руководством Владимира Шарана

Бывший игрок Александрии Задерака перешел в Рух
Новина українською

Максим Задерака стал игроком львовского “Руха”. Он присоединился к команде на правах свободного агента, так как у игрока закончился контракт с "Александрией" в декабре прошлого года.

Пока неизвестны подробности сделки, только отмечается, что футболист присоединится к своему новому коллективу уже после отпуска.

В этом сезоне уроженец Александрии Задерака провел 10 матчей за клуб своего родного города, записав в свой актив по голу и результативной передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тыс евро.

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В статье: Рух (Львов) Максим Задерака Александрия
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Источник:
FootBoom

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