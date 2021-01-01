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Бывший игрок Александрии Задерака перешел в Рух
Первую половину сезона футболист провел под руководством Владимира Шарана
Максим Задерака стал игроком львовского “Руха”. Он присоединился к команде на правах свободного агента, так как у игрока закончился контракт с "Александрией" в декабре прошлого года.
Пока неизвестны подробности сделки, только отмечается, что футболист присоединится к своему новому коллективу уже после отпуска.
В этом сезоне уроженец Александрии Задерака провел 10 матчей за клуб своего родного города, записав в свой актив по голу и результативной передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 400 тыс евро.
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Источник:FootBoom
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