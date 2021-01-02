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Динамо поспорит с Фенербахче за бразильского вингера – СМИ
Маркос Паулу летом станет свободным агентом
"Динамо" претендует на вингера "Флуминенсе" Маркоса Паулу, уверяет Fanatik.
По информации турецкого издания, киевский клуб будет главным соперником "Фенербахче" в борьбе за услуги 19-летнего игрока.
Отметим, что контракт Паулу с "Флуминенсе" истекает летом 2021 года.
Всего на счету Маркос Паулу 7 голов и 7 результативных передач в 47 матчах чемпионата Бразилии.
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Комментарии (7)
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Андрей(Киев) (Киев)
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Просто Квашин (Харьков)
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schabay (Краснодон)
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