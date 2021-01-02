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Динамо поспорит с Фенербахче за бразильского вингера – СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Маркос Паулу летом станет свободным агентом

Динамо поспорит с Фенербахче за бразильского вингера – СМИ
Новина українською

"Динамо" претендует на вингера "Флуминенсе" Маркоса Паулу, уверяет Fanatik.

По информации турецкого издания, киевский клуб будет главным соперником "Фенербахче" в борьбе за услуги 19-летнего игрока.

Отметим, что контракт Паулу с "Флуминенсе" истекает летом 2021 года.

Всего на счету Маркос Паулу 7 голов и 7 результативных передач в 47 матчах чемпионата Бразилии.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Маркос Паулу
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Комментарии (7)
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Андрей(Киев) (Киев)
02.01.2021 в 13:34
Во первых"просто чмо"не лезь своими загаженными рученками к Динамо,псевдоболельщик,а во вторых научись писать правильно города Украины.Какой раз тебе советую,не позорь Харьков,свали с сайта.
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Просто Квашин (Харьков)
02.01.2021 в 13:08
Самое СМЕШНОЕ когда вонючее быдло с Оторвиколесовок,которое ненавидит ДИНАМО всеми потрохами своей вонючей,продажной сущности начинает типа "переживать " за игру легендарного клуба,за работу тренеров и футболистов...Хочется взять и плюнуть в рожу условному поцу с адессы или сепару,бежавшему с горловок,макеевок и других дыр...(эти убдюдки пишут в никах, что они с Лондона, Парижа, Рио-де-Жанейро, Сеула или Кабо-Верде) ... Эта пистобратия не болеет за свои черножопцы,подшипники,угольки и мазуты...Они лезут своим продажным рылом к ДИНАМО... А все зависть...Они же не вернут историю назад...(хотя их вдохновитель-- плешивый фюрер пытается)...
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schabay (Краснодон)
02.01.2021 в 13:37
Просто Квашин (Жоnа Афро-янки)
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0
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football_soccer (Украина)
02.01.2021 в 12:49
с самого прихода деда, Динамо постоянно за кого-то там "спорит", но за это время подписало только цыгана лавочника из Брайтона, и инвалида бразильца, которого к тому же, по ходу, подписали в обход желанию самого деда..
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-3
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.01.2021 в 11:38
Раніше була мода в Динамо опорників скуповувати у великій кількості, тепер на вінгерів перейшли.
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0
-3
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 10:53
Что-то Динамо начало со всеми спорить за 19-ти летних...
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+2
-4
avatar
ascent (Луксор)
02.01.2021 в 10:44
Поспорит, что не купит...
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