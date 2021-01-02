Динамо поспорит с Фенербахче за бразильского вингера – СМИ

Самое СМЕШНОЕ когда вонючее быдло с Оторвиколесовок,которое ненавидит ДИНАМО всеми потрохами своей вонючей,продажной сущности начинает типа "переживать " за игру легендарного клуба,за работу тренеров и футболистов...Хочется взять и плюнуть в рожу условному поцу с адессы или сепару,бежавшему с горловок,макеевок и других дыр...(эти убдюдки пишут в никах, что они с Лондона, Парижа, Рио-де-Жанейро, Сеула или Кабо-Верде) ... Эта пистобратия не болеет за свои черножопцы,подшипники,угольки и мазуты...Они лезут своим продажным рылом к ДИНАМО... А все зависть...Они же не вернут историю назад...(хотя их вдохновитель-- плешивый фюрер пытается)...