Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Абада: Отец был шокирован, когда увидел предложение Динамо по контракту
Переход вингера застопорился
Вингер "Маккаби" из Петах-Тиквы Лиэль Абада выразил недовольство контрактом, который ему предлагает киевское "Динамо".
"Мы все хотим, чтобы сделка была заключена, но это долгосрочный контракт в такой стране, как Украина, и мы должны быть осторожны.
Мой отец был шокирован, когда увидел пункты контракта и боролся, как лев. Он хочет лучшего для меня", – сказал Абада Sport5.
Ранее сообщалось, что Абада имеет разногласия с "Динамо" о пунктах контракта по дисциплине.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Двоевластие на вершине. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Динамо поспорит с Фенербахче за бразильского вингера – СМИ
- Выходя в лидеры АПЛ. Ман Юнайтед – Астон Вилла 2:1. Обзор матча
- Украинский гранд подпишет израильского вингера за 5 млн евро
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (42)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
таврия19752009 (симферополь)
02.01.2021 в 13:04
Ответить
+1
-8
Alex-696 (Немирів)
02.01.2021 в 13:22
Ответить
+2
-2
таврия19752009 (симферополь)
02.01.2021 в 13:37
0
-2
Alex-696 (Немирів)
02.01.2021 в 13:43
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:59
Ответить
+2
-5
denis066 (Днепр )
02.01.2021 в 12:54
Ответить
+4
0
Алекс1955 (Донецк)
02.01.2021 в 12:52
Ответить
+5
0
таврия19752009 (симферополь)
02.01.2021 в 13:00
Ответить
+1
-8
Oлeкcин (Н.)
02.01.2021 в 13:26
+2
-1
football_soccer (Украина)
02.01.2021 в 12:37
Ответить
+4
-2
Oлeкcин (Н.)
02.01.2021 в 12:17
Ответить
+2
-9
Alex-696 (Немирів)
02.01.2021 в 13:21
Ответить
+2
-1
Oлeкcин (Н.)
02.01.2021 в 13:24
0
-4
Alex-696 (Немирів)
02.01.2021 в 13:46
0
0
can (Торонто, Львов)
02.01.2021 в 11:50
Ответить
+7
-1
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:08
Ответить
+2
-11
Просто Квашин (Харьков)
02.01.2021 в 12:46
+7
-1
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:57
+1
-5
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:11
Ответить
+2
-10
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.01.2021 в 12:17
+10
-3
Oлeкcин (Н.)
02.01.2021 в 12:18
+2
-9
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:22
Ответить
+1
-9
Просто Квашин (Харьков)
02.01.2021 в 12:48
+5
-1
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 13:16
0
-4
Просто Квашин (Харьков)
02.01.2021 в 13:26
+2
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 13:31
0
-2
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 12:40
Ответить
+6
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:45
+1
-5
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:46
+1
-4
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:52
+1
-4
Просто Квашин (Харьков)
02.01.2021 в 13:12
+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.01.2021 в 13:18
+2
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 13:23
0
-3
Просто Квашин (Харьков)
02.01.2021 в 13:27
+3
0
ffggpl (Харьков)
02.01.2021 в 11:40
Ответить
+5
-1
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 11:11
Ответить
+3
-2
ffggpl (Харьков)
02.01.2021 в 11:03
Ответить
+10
-2
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 10:54
Ответить
+3
-13
Wille_kiev (Украина)
02.01.2021 в 10:59
Ответить
+12
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2021 в 11:06
Ответить
+9
-2
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 11:12
Ответить
+6
-3
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:04
Ответить
+3
-9
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...