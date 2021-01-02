Абада: Отец был шокирован, когда увидел предложение Динамо по контракту

Вингер "Маккаби" из Петах-Тиквы Лиэль Абада выразил недовольство контрактом, который ему предлагает киевское "Динамо".

"Мы все хотим, чтобы сделка была заключена, но это долгосрочный контракт в такой стране, как Украина, и мы должны быть осторожны.

Мой отец был шокирован, когда увидел пункты контракта и боролся, как лев. Он хочет лучшего для меня", – сказал Абада Sport5.