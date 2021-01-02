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Абада: Отец был шокирован, когда увидел предложение Динамо по контракту

Премьер-лига
(2 голосов)

Переход вингера застопорился

Абада: Отец был шокирован, когда увидел предложение Динамо по контракту
Новина українською

Вингер "Маккаби" из Петах-Тиквы Лиэль Абада выразил недовольство контрактом, который ему предлагает киевское "Динамо".

"Мы все хотим, чтобы сделка была заключена, но это долгосрочный контракт в такой стране, как Украина, и мы должны быть осторожны.

Мой отец был шокирован, когда увидел пункты контракта и боролся, как лев. Он хочет лучшего для меня", – сказал Абада Sport5.

Ранее сообщалось, что Абада имеет разногласия с "Динамо" о пунктах контракта по дисциплине.

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В статье: Маккаби (Петах-Тиква) Динамо (Киев) Лиэль Абада
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Комментарии (42)
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таврия19752009 (симферополь)
02.01.2021 в 13:04
Может там штрафы надуманные Суркисом лиж бы не платить зарплату .Но тут он имеет дело с папой евреем.А это 2 большие разницы как говорят в Одессе))).Это Суркису не украинских игроков своих обдирать
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+1
-8
Alex-696 (Немирів)
02.01.2021 в 13:22
Ти хоч саме зрозуміло, що написало?
Ответить
+2
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
02.01.2021 в 13:37
Сколько Суркис штрафовал Милю и Алю думаю и других игроков Динамо Суркис штрафуют по каждому поводу.Но у израильского игрока папа еврей просто так отдавать деньги Суркису не будет.что тут непонятно
0
-2
Alex-696 (Немирів)
02.01.2021 в 13:43
Дурко! Я, хоч і дуже люблю Мілевського, як футболіста часів виступів за Динамо, але штрафували їх по ділу з Алієвим. Так що твій пук недоречний. Ти й саме розумієш, але все одно дристиш тут.
0
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:59
Какая разніца, всьо равно заставлять по-русскі на полі кричать, в столічном клубі.
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+2
-5
denis066 (Днепр )
02.01.2021 в 12:54
Если он сейчас такие "коники" выкидывает,то представляете ,что будет дальше,ведь до этого иностранцы приходили без всяких там..
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+4
0
Алекс1955 (Донецк)
02.01.2021 в 12:52
А пацан вообще хочет в Европу. Или он думает, что там в субботу не играют? Или штрафы меньше? Если причина только в этом, то пусть играет у себя в Израиле.
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+5
0
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таврия19752009 (симферополь)
02.01.2021 в 13:00
Израиль больше Европа чем Украина)
Ответить
+1
-8
Oлeкcин (Н.)
02.01.2021 в 13:26
Правильней было бы сказать "цивилизованней".
+2
-1
football_soccer (Украина)
02.01.2021 в 12:37
по любому там пункт об играх в субботу... Помню осенью вроде как был момент в Шахтере, когда Каштру на прессухе перечислял тех, кто на травме, кто на ковиде, а потом дошел до фамилии Соломон и сказал, что ему религия не позволяет выйти на поле... Я в шоке был, он же не у себя в Израиле! Что значит религия не позволяет выйти и играть в футбол? оштрафовать на всю недельную зарплату, раз у него в голове середневековье... И пускай сидит на диване в субботу, раз такой религиозный. Еще на ум приходит ответка Аякса со шпорами, где все мусульмане Аякса голодали до самого заката солнца, и как следствие шпоры их уработали во втором тайме и вышли в финал ЛЧ. Религиозных фанатиков надо штрафовать
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+4
-2
Oлeкcин (Н.)
02.01.2021 в 12:17
А-ха-хах, это он еще уханья полярных сов не видел :)
Ответить
+2
-9
Alex-696 (Немирів)
02.01.2021 в 13:21
Ухкання сов можна лише почути. А в лугандонії, мабуть, ще й бачать. Не дивно,бо ж - дурдом.
Ответить
+2
-1
Oлeкcин (Н.)
02.01.2021 в 13:24
Не знаю что там в лугандоне, а вот уханье полярных весь мир видел в центре Киева. Так что теперь удивляться "такой стране, как Украина"?
0
-4
Alex-696 (Немирів)
02.01.2021 в 13:46
Що тут скажеш, викривлена свідомість Олексина із Н дається взнаки : він бачить те, що інші лише чують і каже про те, що весь світ такий, як і він. У нас вже є одне таке, зє називається, теж живе у свєму викривленому світі.
0
0
can (Торонто, Львов)
02.01.2021 в 11:50
Считаю себя нейтральным в вечных войнах роз разных цветов, но этот претендент мне уже не нравится. Неплохих вингеров в Динамо и так хватает. Страна ему не нравится - скатертью дорога!
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+7
-1
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:08
Страна никому не нравится, не только ему. Никто в Устрану ехать не хочет.
Ответить
+2
-11
Просто Квашин (Харьков)
02.01.2021 в 12:46
Вылез с норы продырявленный телевизором ватник... он по всех сайтах пропагандируей высокий уровень жизни Парашестана и Лугандона... Сам заднеприводный сидит в Украине (был изнасилован чеченцами в Горловке) а предлагает другим поддерживать врагов Украины...
+7
-1
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:57
Прівєт, підарок. Давно тебе нє било.
+1
-5
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:11
Страна обиженных мальчиков. Недостойное сопливое поведение, вечное нытье. У которой всегда виноваты другие, только не они. Плюс воры чужого газа. (Последнее можно исправить, газ теперь пойдёт через другие страны)
Ответить
+2
-10
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.01.2021 в 12:17
Ти звідки тут виповз, ублюдок? Ану брись до раші!
+10
-3
Oлeкcин (Н.)
02.01.2021 в 12:18
Рагуля из Франковска, скажи это лучше израильтянину :)
+2
-9
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:22
Неудивительно, ведь страна провозгласилась из республики СССР, так была начерчена в СССР под ум СССР. (А всё что делалось в СССР, делалось, как мы знаем, из рук вон плохо! )
Ответить
+1
-9
Просто Квашин (Харьков)
02.01.2021 в 12:48
Судя по тебе ган дон, то тебя точно в СССР зачали, в конце месяца,в конце квартала и в конце года...причем в пьяном угаре...
+5
-1
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 13:16
Судя по тебе ган дон, ты очень хочешь со мной общаться. Под каждым моим постом отвечаешь мне, по многу раз. Что странно, ведь вчера ты писал мне, что "с тобой никто не хочет общаться".
0
-4
Просто Квашин (Харьков)
02.01.2021 в 13:26
Ты попалился ган дон.... Я писал под постом ган дона Олексина (Н.)....а это значит,что ты ведешь пропаганду Парашестана с двух ников... Попалился ган доняра...
+2
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 13:31
Новоросс харьковський, єслі би ти був чуть постарше, - ти би чотко бачив, що я це я, Олексин це Олексин, другі це другі. Вообще-то я за коментаріями рідко сліжу, но тебе тут в отвєтах на моі пости - черезчур много!!...
0
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 12:40
сєпари-ватнікі повилазили Счётчик шансов (Полтава)Oлeкcин (Н.)
Ответить
+6
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:45
Так, ти абсолютно прав. Я за свободну Малоросію! Прийде время, і ми розвісим своі флаги, позриваєм чужі "прапори".
+1
-5
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:46
А шо таке "ватнікі"?
+1
-4
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:52
Точнєє, да, а не "так". Тьфу, блін, я уже начав тут з вами слова-украінізми употреблять.
+1
-4
Просто Квашин (Харьков)
02.01.2021 в 13:12
Не долго ган дон ты будешь вести здесь пропаганду... суши сухари... петушок...
+3
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.01.2021 в 13:18
Та ну що ти, який же він ватнік. Воно "ідєйний націоналіст-малосос", воно мріє розвісити "флагы" замість прапорів. Паралельно пише наукові монографії "Суржик як основа мірозданія", "Вєрка Сєрдючка, я люблю тєбя" та "Почєму правильно пісать "канхвєти".
+2
0
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 13:23
Конфети. Так каже мій народ. Хай цвіте республіка Рось. Отнинє і Вовєкі Вєчні!
0
-3
Просто Квашин (Харьков)
02.01.2021 в 13:27
это одно и тоже лицо... он ган дон попалился сам....
+3
0
ffggpl (Харьков)
02.01.2021 в 11:40
Да, с интеллектом у парня проблемы. Такое ляпнуть.
Ответить
+5
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 11:11
він боровся як лев вони там усі такі чокнуті...
Ответить
+3
-2
ffggpl (Харьков)
02.01.2021 в 11:03
Не берите этого придурка, который уже неуважительно отозвался о стране в которой собрался играть. Иначе его тут зачмарят.
Ответить
+10
-2
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 10:54
В такой стране как Устрана, любой будет шокирован всем.
Ответить
+3
-13
Wille_kiev (Украина)
02.01.2021 в 10:59
Згинь, амеба.
Ответить
+12
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.01.2021 в 11:06
Что , мокша, бояра не отпускает? Пи..здуй на свою паРашу
Ответить
+9
-2
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 11:12
ватній підстилці тут не місце
Ответить
+6
-3
Счётчик шансов (Полтава)
02.01.2021 в 12:04
Згиньте окропи з Малоросіі. Чемодан-вокзал-Львов (через Івано-Франковськ).
Ответить
+3
-9


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