Рафаилов: Никто из лидеров Зари не собирается продлевать контракт

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о проблемах внутри клуба.

"Опять бомба... Главные бомбы впереди. Никто из лидеров не хочет продлевать контракты. Эту проблему конечно можно решить. Тремя способами. Выплатить долги и договориться о новых условиях или оставить все как есть, доиграть сезон, а летом вернуться к разговору. Можно отпустить футболистов за какие-то деньги. Но все пока идёт как всегда: угрозы перевода в дубль, бег по кругу, отказ в поездке на сборы. Все-таки думаю, что всё решится. Авторитет Скрипника силён.

А вот другая бомба рискует подорвать клуб. Дело Вилиана ещё не закончилось. Бразильцы под жесточайшим давлением перечислили деньги Заре, но клуб никогда не был окончательным получателем. Позиции бразильского агенства очень сильны. Так что продолжение будет. А там плати или запрет на регистрацию футболистов, штрафы, снятие очков, недопуск к еврокубкам, лишение профессионального статуса. В Европе кидал не любят. Последняя фраза для "городских сумасшедших", которых последнее время развелось очень много", – написал экс-функционер в Facebook.