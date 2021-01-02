Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаилов: Никто из лидеров Зари не собирается продлевать контракт
Клуб оказался в неприятной ситуации
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о проблемах внутри клуба.
"Опять бомба... Главные бомбы впереди. Никто из лидеров не хочет продлевать контракты. Эту проблему конечно можно решить. Тремя способами. Выплатить долги и договориться о новых условиях или оставить все как есть, доиграть сезон, а летом вернуться к разговору. Можно отпустить футболистов за какие-то деньги. Но все пока идёт как всегда: угрозы перевода в дубль, бег по кругу, отказ в поездке на сборы. Все-таки думаю, что всё решится. Авторитет Скрипника силён.
А вот другая бомба рискует подорвать клуб. Дело Вилиана ещё не закончилось. Бразильцы под жесточайшим давлением перечислили деньги Заре, но клуб никогда не был окончательным получателем. Позиции бразильского агенства очень сильны. Так что продолжение будет. А там плати или запрет на регистрацию футболистов, штрафы, снятие очков, недопуск к еврокубкам, лишение профессионального статуса. В Европе кидал не любят. Последняя фраза для "городских сумасшедших", которых последнее время развелось очень много", – написал экс-функционер в Facebook.
Популярное сейчас
- Абада: Отец был шокирован, когда увидел предложение Динамо по контракту
- Лэмпард: У меня есть идеи насчёт трансферного окна, но сначала надо расстаться с парой игроков
- Новый клуб Демченко, кризисное решение Реала, победа МЮ. Главные новости за 1 января
- Минус легенда клуба и еще три опытных игрока. Стало известно, кто покинет Александрию зимой
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО