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Рафаилов: Никто из лидеров Зари не собирается продлевать контракт

Премьер-лига
(3 голосов)

Клуб оказался в неприятной ситуации

Рафаилов: Никто из лидеров Зари не собирается продлевать контракт
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о проблемах внутри клуба.

"Опять бомба... Главные бомбы впереди. Никто из лидеров не хочет продлевать контракты. Эту проблему конечно можно решить. Тремя способами. Выплатить долги и договориться о новых условиях или оставить все как есть, доиграть сезон, а летом вернуться к разговору. Можно отпустить футболистов за какие-то деньги. Но все пока идёт как всегда: угрозы перевода в дубль, бег по кругу, отказ в поездке на сборы. Все-таки думаю, что всё решится. Авторитет Скрипника силён.

А вот другая бомба рискует подорвать клуб. Дело Вилиана ещё не закончилось. Бразильцы под жесточайшим давлением перечислили деньги Заре, но клуб никогда не был окончательным получателем. Позиции бразильского агенства очень сильны. Так что продолжение будет. А там плати или запрет на регистрацию футболистов, штрафы, снятие очков, недопуск к еврокубкам, лишение профессионального статуса. В Европе кидал не любят. Последняя фраза для "городских сумасшедших", которых последнее время развелось очень много", – написал экс-функционер в Facebook.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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Комментарии (2)
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Андрей(Киев) (Киев)
02.01.2021 в 13:22
Выпердыш краснодарский,такие угрозы были при твоём правлении в Заре,а как по рукам получил за липовые клаусулы в контрактах, свалил и поливаешь грязью команду.
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0
-2
football_soccer (Украина)
02.01.2021 в 12:32
дед заделался в инсайдера?? сидит непонятно где и непонятно под какими препаратами сочиняет сказки. Это как Цыганык и "тотаке" сочинят 10 историй, и если из этих 10 повезет, что 1 сбудется, потом верещат во все горло : " а я же говорил, я же говорил! " . каждый хайп ловит, как может ;)
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