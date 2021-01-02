Герой футбольного дня. Максим Задерака

Переход в "Рух" – это еще не приговор и не завершение карьеры. За львовский амбициозный клуб выступают такие известные игроки как Валерий Федорчук, Александр Бандура, Вадим Парамонов, Иван Брикнер, Андрей Кухарук и другие. Другое дело – что сейчас этот коллектив не может найти себя в Премьер-лиге. Несмотря на громкие декларации, львовяне в течение первой половины дебютного для себя элитного сезона добыли лишь одну победу. Как ни крути, но Максим Задерака делает шаг назад.

За "Александрию" он выступал два с половиной сезона, дотянувшись с этой командой до пьедестала почета чемпионата Украины. Третье место дало возможность выступить в группе Лиги Европы, и уже там Максим Задерака вместе с партнерами почувствовал вкус настоящей международной борьбы. "Александрия" не вышла из группы, но достойно выступила в компании с "Вольфсбургом", "Гентом" и "Сент-Этьеном". Задерака принял участие в трех матчах группового этапа и всегда появлялся на замену. В сумме сыграл лишь 27-м минут, но и этого времени оказалось достаточно для гола. Вот такого красавца он забил в ворота "Сент-Этьена" на последних минутах львовского поединка, спасая для "Александрии" ничью:

Тогда запомнился не только результативный удар, но и послематчевое интервью Задераки. Максим очень волновался и показал себя простым и скромным парнем. Владимир Шаран также отмечал его как трудолюбивого и старательного футболиста. Но уже сейчас можно говорить, что в "Александрии" у Максима не пошло. Тот гол так и остался вершиной этого отрезка карьеры.

После он еще трижды забивал за команду Владимира Шарана (однажды – в Кубке, дважды – в УПЛ). Но все реже и реже появлялся на поле. Если в сезоне 2019/20 лишь в чемпионате Украины Задерака наиграл около тысячи минут, то в первой половине текущего сезона наработал лишь на 1/5-ю прошлогоднего показателя. Логично, что контракт с ним клуб не продлил.

Владимир Шаран говорит об омоложении "Александрии", но Задерака – это не тот0случай. Максиму всего 26, возраст не запрещает связывать с футболистом длительных планов. Дело, очевидно, в несоответствии игровых характеристик тренерскому видению. Хотя не факт, что Владимир Шаран, отпуская этого игрока, не совершает ошибку.

Только время покажет, сможет ли Задерака найти себя в "Рухе". И заставит ли Шаран сожалеть о своем решении.