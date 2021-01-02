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Соломон прокомментировал потенциальный переход Абады в Динамо
Манор будет рад жить в одном городе с экс-партнёром
Игрок "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал потенциальный переход Лиэля Абаду в киевское "Динамо".
"Я думаю, он перейдет в "Динамо", и будет жить со мной в Киеве. Желаю ему всего наилучшего, он замечательный футболист с огромным потенциалом.
Какие различия есть в нашей игре? Лиэль больше играет как оттянутый нападающий, он ищет свободное пространство и зоны, чтобы нанести удар. Я больше играю через дриблинг, и мне нравится иметь мяч в ногах. Но мы оба быстрые, мы оба талантливые в работе с мячом. Кроме того, мы оба – воспитанники одного клуба, и теперь, вероятно, будем играть в одной лиге. Это будет интересно", - сказал Соломон Sport5.
Ранее Абада заявил, что его отец был шокирован предложением "Динамо" по контракту.
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