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Соломон прокомментировал потенциальный переход Абады в Динамо

Премьер-лига
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Манор будет рад жить в одном городе с экс-партнёром

Соломон прокомментировал потенциальный переход Абады в Динамо
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Игрок "Шахтера" Манор Соломон прокомментировал потенциальный переход Лиэля Абаду в киевское "Динамо".

"Я думаю, он перейдет в "Динамо", и будет жить со мной в Киеве. Желаю ему всего наилучшего, он замечательный футболист с огромным потенциалом.

Какие различия есть в нашей игре? Лиэль больше играет как оттянутый нападающий, он ищет свободное пространство и зоны, чтобы нанести удар. Я больше играю через дриблинг, и мне нравится иметь мяч в ногах. Но мы оба быстрые, мы оба талантливые в работе с мячом. Кроме того, мы оба – воспитанники одного клуба, и теперь, вероятно, будем играть в одной лиге. Это будет интересно", - сказал Соломон Sport5.

Ранее Абада заявил, что его отец был шокирован предложением "Динамо" по контракту.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Манор Соломон Лиэль Абада
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