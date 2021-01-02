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Александрия проведет спарринги с болгарскими командами и чемпионом Казахстана
Коллектив вернется к работе 9 января
Главный тренер "Александрии" рассказал о планах команды после выхода из отпуска:
"9 января мы собираемся в Александрии. До 18 января мы будем тренироваться дома, после чего 21 января начнется наш первый турецкий сбор в Аланье. Мы любим проводить собрания в этом высокогорном районе. Там мы сыграем спарринги с болгарскими командами. Вероятно, нашими соперниками будут "ЦСКА", "Черно Море", "Славия", также там будут некоторые македонские клубы.
После двух выходных, которые мы проведем в Турции, мы переедем в Белек, где и проведем второй сбор. Будем проживать в отеле Susesi. Там мы запланировали проведение трех контрольных матчей. Вероятно, сыграем с чемпионом Казахстана "Кайратом". Еще два других оппонента подбираются сейчас.
11 февраля мы прилетим в Запорожье. На 13 февраля запланирован наш первый матч чемпионата Украины в Мариуполе. Чуть позже решим логистику. Или сразу из Запорожья вернемся домой, или оттуда поедем на матч в Мариуполь", - сказал Владимир Шаран.
После первой части сезона "Александрия" занимает восьмое место в УПЛ, имея в активе 16 очков.
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