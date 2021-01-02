Хацкевич: Динамо на правильном пути

Главный тренер российского "Ротора" и экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич выступил с пожеланиями для фанатов "бело-синих":

"В первую очередь пожелания болельщикам "Динамо" - поддерживать свою команду. Прощаемся с 2020-м годом, тяжелым. Но самое главное, что "Динамо" на первом месте, вернулся в Лигу чемпионов. Значит - на правильном пути.

Верить в свою команду с первой и до последней минуты. Будьте здоровы, счастливы, получайте удовольствие от футбола и болейте за "Динамо" Киев", - сказал белорус.