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Хацкевич: Динамо на правильном пути
Бывший наставник киевлян с позитивом смотрит на нынешнюю команду
Главный тренер российского "Ротора" и экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич выступил с пожеланиями для фанатов "бело-синих":
"В первую очередь пожелания болельщикам "Динамо" - поддерживать свою команду. Прощаемся с 2020-м годом, тяжелым. Но самое главное, что "Динамо" на первом месте, вернулся в Лигу чемпионов. Значит - на правильном пути.
Верить в свою команду с первой и до последней минуты. Будьте здоровы, счастливы, получайте удовольствие от футбола и болейте за "Динамо" Киев", - сказал белорус.
Александр Хацкевич возглавлял столичный клуб в 2017-2019 гг. За это время он провел 105 матчей в статусе главного тренера и выиграл два Суперкубка Украины.
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