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Хацкевич: Динамо на правильном пути

Премьер-лига
(1 голосов)

Бывший наставник киевлян с позитивом смотрит на нынешнюю команду

Хацкевич: Динамо на правильном пути
Новина українською

Главный тренер российского "Ротора" и экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич выступил с пожеланиями для фанатов "бело-синих":

"В первую очередь пожелания болельщикам "Динамо" - поддерживать свою команду. Прощаемся с 2020-м годом, тяжелым. Но самое главное, что "Динамо" на первом месте, вернулся в Лигу чемпионов. Значит - на правильном пути.

Верить в свою команду с первой и до последней минуты. Будьте здоровы, счастливы, получайте удовольствие от футбола и болейте за "Динамо" Киев", - сказал белорус.

Александр Хацкевич возглавлял столичный клуб в 2017-2019 гг. За это время он провел 105 матчей в статусе главного тренера и выиграл два Суперкубка Украины.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) УПЛ Ротор (Волгоград)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (2)
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Oлeкcин (Н.)
02.01.2021 в 18:51
За 30 лет клуб прошел путь от лучшего клуба Восточной Европы до середнячка чемпионата Украины. Правильной дорогой идете, товарищи!
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Saturn (Киев)
02.01.2021 в 18:26
Не на правильном, тренер не тот
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