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Палкин: Я встречался с Суркисом и однозначно сказал ему, что Луческу усилит Динамо
Директор "горняков" поделился мыслями насчет румынского специалиста
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин высказался насчет главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.
"В последний раз отвечу на этот вопрос и больше ни одному журналисту отвечать не буду. Пару недель назад смотрел, как к Игорю Михайловичу Суркису подходят и задают вопрос с таким контекстом: "Вот видите, "Шахтер" не хотел, чтобы Луческу пришел, не хотел, чтобы вы выигрывали, а у вас все получается".
Я хочу прокомментировать этот момент. До того как Луческу пришел в "Динамо", я встречался с Игорем Михайловичем по совсем другим вопросам. Но мы обсуждали эту тему. Я ему однозначно сказал, что Луческу сильный тренер, что он усилит "Динамо".
Как мы видим, они прошли в группу ЛЧ – это большой шаг для "Динамо" с учетом того, что они много лет там не участвовали. К решению "Динамо" я отношусь положительно, нормально. Они взяли тренера, который дал результат, усилил конкуренцию в чемпионате.
Для нас это большой плюс. Нам важно, чтобы главный конкурент становился сильнее каждый год. Конкуренция – залог успеха не только в УПЛ, но и в европейских турнирах.
Когда я давал какие-то свои комментарии по поводу Луческу, я говорил о личном решении, которое он принял. Он ценит не взаимоотношение людей, а только свое эго. Я думаю, он первый и последний тренер, который, поиграв 12 лет в одном клубе, ушел к его конкуренту. Насколько мне известно, в мире в истории таких моментов не возникало.
Я недавно читал статью BBC, которая описывала эту ситуацию. Она очень критично подошла к тому, что Луческу принял такое решение. Больше комментировать ничего не буду. Просто расставил все акценты", – рассказал Палкин.
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