Палкин: Я встречался с Суркисом и однозначно сказал ему, что Луческу усилит Динамо

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин высказался насчет главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.

"В последний раз отвечу на этот вопрос и больше ни одному журналисту отвечать не буду. Пару недель назад смотрел, как к Игорю Михайловичу Суркису подходят и задают вопрос с таким контекстом: "Вот видите, "Шахтер" не хотел, чтобы Луческу пришел, не хотел, чтобы вы выигрывали, а у вас все получается".

Я хочу прокомментировать этот момент. До того как Луческу пришел в "Динамо", я встречался с Игорем Михайловичем по совсем другим вопросам. Но мы обсуждали эту тему. Я ему однозначно сказал, что Луческу сильный тренер, что он усилит "Динамо".

Как мы видим, они прошли в группу ЛЧ – это большой шаг для "Динамо" с учетом того, что они много лет там не участвовали. К решению "Динамо" я отношусь положительно, нормально. Они взяли тренера, который дал результат, усилил конкуренцию в чемпионате.

Для нас это большой плюс. Нам важно, чтобы главный конкурент становился сильнее каждый год. Конкуренция – залог успеха не только в УПЛ, но и в европейских турнирах.

Когда я давал какие-то свои комментарии по поводу Луческу, я говорил о личном решении, которое он принял. Он ценит не взаимоотношение людей, а только свое эго. Я думаю, он первый и последний тренер, который, поиграв 12 лет в одном клубе, ушел к его конкуренту. Насколько мне известно, в мире в истории таких моментов не возникало.

Я недавно читал статью BBC, которая описывала эту ситуацию. Она очень критично подошла к тому, что Луческу принял такое решение. Больше комментировать ничего не буду. Просто расставил все акценты", – рассказал Палкин.