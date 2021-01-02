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Тете: Мечтаю играть за Ливерпуль, МЮ, но сейчас сосредоточен на Шахтере
Бразилец считает, что матч с "Реалом" стал для него поворотным моментом
Вингер донецкого "Шахтера" Тете поделился мыслям насчет своего будущего.
"Матч против "Реала" был для меня поворотным моментом, я проявил себя в настоящем футболе. Очень был рад помочь команде своим голом и ассистом. Я надеюсь продолжать, чтобы все было хорошо.
Я мечтаю играть за "Ливерпуль", "МЮ", но сейчас сосредоточен на "Шахтере". У меня с клубом контракт на несколько лет. Я буду выполнять свою роль, хочу, чтобы "Шахтер" был на высоте", – рассказал бразилец.
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Источник:Globo Esporte
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Комментарии (4)
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neutral fan (White Church)
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neutral fan (White Church)
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