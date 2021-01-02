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Тете: Мечтаю играть за Ливерпуль, МЮ, но сейчас сосредоточен на Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец считает, что матч с "Реалом" стал для него поворотным моментом

Тете: Мечтаю играть за Ливерпуль, МЮ, но сейчас сосредоточен на Шахтере
Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Тете поделился мыслям насчет своего будущего.

"Матч против "Реала" был для меня поворотным моментом, я проявил себя в настоящем футболе. Очень был рад помочь команде своим голом и ассистом. Я надеюсь продолжать, чтобы все было хорошо.

Я мечтаю играть за "Ливерпуль", "МЮ", но сейчас сосредоточен на "Шахтере". У меня с клубом контракт на несколько лет. Я буду выполнять свою роль, хочу, чтобы "Шахтер" был на высоте", – рассказал бразилец.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
Globo Esporte

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Комментарии (4)
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neutral fan (White Church)
02.01.2021 в 23:57
Вже Виправили
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0
0
neutral fan (White Church)
02.01.2021 в 23:17
Читаю україномовну версію сайта, заголовок, який починається зі слова Тітці (замість Тете) добряче насмішив)
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0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.01.2021 в 23:16
Тітці??? А може дяді? Хоча піля шедевру перекладу ФК"МИНАЙ"=ФК"Проходи" я вже нічому не дивуюсь.
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0
-1
Термит (Киев)
02.01.2021 в 23:04
А еще 2 месяца назад за Барселону мечтал. Видать посмотрел пару последних матчей и передумал.
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+1
0


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