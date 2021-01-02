Тете: Мечтаю играть за Ливерпуль, МЮ, но сейчас сосредоточен на Шахтере

Вингер донецкого "Шахтера" Тете поделился мыслям насчет своего будущего.

"Матч против "Реала" был для меня поворотным моментом, я проявил себя в настоящем футболе. Очень был рад помочь команде своим голом и ассистом. Я надеюсь продолжать, чтобы все было хорошо.

Я мечтаю играть за "Ливерпуль", "МЮ", но сейчас сосредоточен на "Шахтере". У меня с клубом контракт на несколько лет. Я буду выполнять свою роль, хочу, чтобы "Шахтер" был на высоте", – рассказал бразилец.