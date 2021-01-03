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Директор Шахтера: УАФ проверяет клубы. Но слабо верится, что наберем 16 команд уровня УПЛ
Сергей Палкин поделился мыслями насчет формата чемпионата Украины
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался насчет текущего формата УПЛ.
"14 команд – это переходный период. Вообще 14 команд – это самый неудачный вариант для проведения чемпионата. Самый плохой формат. 26 туров – это слишком мало. Мы не сможем держать себя в тонусе сезон, имея 26 матчей. Но так как это сезон маленький очень, пандемия была, останавливались, футболисты болели, в следующем году сборные.
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Так что сейчас 26 туров – это везение. Со следующего сезона уже планируется 16 команд. Если смотреть по стандарту – это идеальный баланс для нашего чемпионата. Главный вопрос в качестве команд. Я не уверен, что у нас наберется 16 команд, которые реально будут соответствовать уровню УПЛ.
Мне не особо в это верится. Но УАФ проверяет все клубы, видит всю кухню клубов и говорит, что 16 клубов у нас будет. Наверное, она знает, что говорит. Просто мне слабо верится, что мы наберем 16 клубов и они будут соответствовать уровню", – рассказал директор "горняков".
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