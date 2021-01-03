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Директор Шахтера: УАФ проверяет клубы. Но слабо верится, что наберем 16 команд уровня УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Палкин поделился мыслями насчет формата чемпионата Украины

Директор Шахтера: УАФ проверяет клубы. Но слабо верится, что наберем 16 команд уровня УПЛ
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался насчет текущего формата УПЛ.

"14 команд – это переходный период. Вообще 14 команд – это самый неудачный вариант для проведения чемпионата. Самый плохой формат. 26 туров – это слишком мало. Мы не сможем держать себя в тонусе сезон, имея 26 матчей. Но так как это сезон маленький очень, пандемия была, останавливались, футболисты болели, в следующем году сборные.

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Так что сейчас 26 туров – это везение. Со следующего сезона уже планируется 16 команд. Если смотреть по стандарту – это идеальный баланс для нашего чемпионата. Главный вопрос в качестве команд. Я не уверен, что у нас наберется 16 команд, которые реально будут соответствовать уровню УПЛ.

Мне не особо в это верится. Но УАФ проверяет все клубы, видит всю кухню клубов и говорит, что 16 клубов у нас будет. Наверное, она знает, что говорит. Просто мне слабо верится, что мы наберем 16 клубов и они будут соответствовать уровню", – рассказал директор "горняков".

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
Shakhtar TV

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
03.01.2021 в 00:31
Значит он ноет, что 26 матчей ему мало? А что же он тогда , продавил эту позорную идею, что бы Шахтер с Динамо стартовали в кубке с 1/4 ?? То ему игр мало с одной стороны, то в кубке ссыкотно играть с другой... Лицемер и человек двойных стандартов
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Пришта Литин (Киев)
03.01.2021 в 00:21
Йолка-пАлкин, какого фуя тЬІ так считаешь? Твой криминальнЬІй байстрюк куЧмЬІ так хочет, что бЬІ опять 12 команд в два єтапа играли. 16 команд должно бЬІть и будет в новом сезоне!
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