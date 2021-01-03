Puma будет ежегодно предоставлять Шахтёру три новых комплекта формы

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о планах по сотрудничеству с Puma.

- "Шахтер" завершает свой контракт с Nike и начинает сотрудничать с Puma. Почему так решили?

– У нас закончился контракт, мы приняли решение закончить сотрудничество. Puma дала на порядок лучше условия, чем были с Nike. Потому приняли решение подписать с ними контракт.

- 20 лет назад у "Шахтера" был черный комплект формы – цвета угля. Почему бы его не обыграть во 2-м или 3-м комплекте формы?

– В чем один из плюсов подписания контракта с Puma – они будут менять нашу форму каждый сезон. Раньше мы делали каждые два сезона, то сейчас каждый сезон. И на каждый сезон у нас будет три варианта формы.

В сезоне 2021/22 у нас есть идея сделать форму в таком формате, как вы спросили. Есть идея, теперь надо ее реализовать, – сказал Палкин клубному телеканалу.