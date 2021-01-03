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Два украинца попали в топ-50 восходящих талантов по версии УЕФА
По одному представителю из каждого гранда
УЕФА составил традиционный рейтинг топ-50 талантов европейского футбола, которые должны заявить о себе в 2021-м году. В него вошли сразу два представителя украинского футбола – голкипер "Шахтёра" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный.
"Высокий вратарь с великолепной реакцией. Вышел в "основе" на пять матчей "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов и в трех из них не пропустил", – такую характеристику UEFA.com даёт 19-летнему Трубину.
"Центральный защитник дебютировал за "Динамо" в сентябре. От звонка до звонка провел все девять матчей в Лиге чемпионов (включая квалификацию). Принял участие в трех осенних встречах сборной Украины в Лиге наций", – говорится о 18-летнем Илье Забарном.
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