  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Два украинца попали в топ-50 восходящих талантов по версии УЕФА
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два украинца попали в топ-50 восходящих талантов по версии УЕФА

Премьер-лига
(1 голосов)

По одному представителю из каждого гранда

Два украинца попали в топ-50 восходящих талантов по версии УЕФА
Новина українською

УЕФА составил традиционный рейтинг топ-50 талантов европейского футбола, которые должны заявить о себе в 2021-м году. В него вошли сразу два представителя украинского футбола – голкипер "Шахтёра" Анатолий Трубин и защитник "Динамо" Илья Забарный.

"Высокий вратарь с великолепной реакцией. Вышел в "основе" на пять матчей "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов и в трех из них не пропустил", – такую характеристику UEFA.com даёт 19-летнему Трубину.

"Центральный защитник дебютировал за "Динамо" в сентябре. От звонка до звонка провел все девять матчей в Лиге чемпионов (включая квалификацию). Принял участие в трех осенних встречах сборной Украины в Лиге наций", – говорится о 18-летнем Илье Забарном.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Илья Забарный Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Oлeкcин (Н.)
03.01.2021 в 12:05
Не сглазили бы!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...