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Минай попрощался с Голодюком, Карнозой и Лопыренком

Премьер-лига
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Клуб проводит чистку состава

Минай попрощался с Голодюком, Карнозой и Лопыренком
Новина українською

Закарпатский "Минай" прекратил сотрудничество с четырьмя футболистами. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В Олега Голодюка и Артура Карнозы закончились сроки действия контрактов и стороны решили не продлевать их. Артур в первой половине сезона провел всего три игры, в то время как Олег 11 матчей. Также они становились победителями Первой Лиги в составе "Миная".

Максим Лопыренок вернулся в "Днепр-1" по окончании арендного соглашения с закарпатским клубом. На таких же условиях в "Шахтер" отправился Кирилл Мельниченко, однако сразу перейдя в "Мариуполь" на правах аренды.

После первой части сезона "Минай" занимает 11 место в УПЛ, имея в активе 10 очков за 12 матчей.

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В статье: Олег Голодюк Артур Карноза Максим Лопыренок Минай Кирилл Меличенко
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