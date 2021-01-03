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Сергей Палкин: Каштру можно поставить пятерку за 2020-й год

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендиректор "горняков" прокомментировал работу португальского специалиста

Сергей Палкин: Каштру можно поставить пятерку за 2020-й год
Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин оценил работу главного тренера команды Луиша Каштру в 2020-м году.

"Для нас самое главное – европейские турниры и чемпионат Украины. Если взять прошлый сезон – выиграл чемпионат с громадным отрывом от второго места, дошел до полуфинала ЛЕ. Потом случилась пандемия, все перевернулось. Конечно, это влияет на команду, на клуб, на УПЛ и весь мир.

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Мы понимаем все эти причины. При этом у нас групповой этап ЛЧ, группа смерти, он выходит из этой группы, оставляя "Интер" на 4-й позиции. На секундочку, это команда, которая стоит 630 млн евро, чей тренер один из лучших в мире. Это дорогого стоит. Этот год Каштру провел очень достойно, солидно. Ему можно поставить пятерку по 5-балльной шкале", – рассказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (4)
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gabire
03.01.2021 в 18:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
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Romerik (YNWA)
03.01.2021 в 17:57
твердая 4 но никак не 5... Боруссия, и мини провал а чемпионате на старте не дает повода ставить 5..но и из за выхода со сложной группы лч 4 вполне нормальная оценка
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+4
-6
Просто Квашин (Харьков)
03.01.2021 в 17:47
5-ка слабо... "Боруссия" 10-ку поставила...
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+7
-5
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 17:41
оцінка Каштру - 3,5 з 5
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+8
-4


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