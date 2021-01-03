Сергей Палкин: Каштру можно поставить пятерку за 2020-й год

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин оценил работу главного тренера команды Луиша Каштру в 2020-м году.

"Для нас самое главное – европейские турниры и чемпионат Украины. Если взять прошлый сезон – выиграл чемпионат с громадным отрывом от второго места, дошел до полуфинала ЛЕ. Потом случилась пандемия, все перевернулось. Конечно, это влияет на команду, на клуб, на УПЛ и весь мир.

Мы понимаем все эти причины. При этом у нас групповой этап ЛЧ, группа смерти, он выходит из этой группы, оставляя "Интер" на 4-й позиции. На секундочку, это команда, которая стоит 630 млн евро, чей тренер один из лучших в мире. Это дорогого стоит. Этот год Каштру провел очень достойно, солидно. Ему можно поставить пятерку по 5-балльной шкале", – рассказал Палкин.