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Сергей Палкин: Каштру можно поставить пятерку за 2020-й год
Гендиректор "горняков" прокомментировал работу португальского специалиста
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин оценил работу главного тренера команды Луиша Каштру в 2020-м году.
"Для нас самое главное – европейские турниры и чемпионат Украины. Если взять прошлый сезон – выиграл чемпионат с громадным отрывом от второго места, дошел до полуфинала ЛЕ. Потом случилась пандемия, все перевернулось. Конечно, это влияет на команду, на клуб, на УПЛ и весь мир.
Мы понимаем все эти причины. При этом у нас групповой этап ЛЧ, группа смерти, он выходит из этой группы, оставляя "Интер" на 4-й позиции. На секундочку, это команда, которая стоит 630 млн евро, чей тренер один из лучших в мире. Это дорогого стоит. Этот год Каштру провел очень достойно, солидно. Ему можно поставить пятерку по 5-балльной шкале", – рассказал Палкин.
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