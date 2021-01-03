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Бывший игрок клуба УПЛ может стать тренером в этой же команде
Олег Допилка может остаться в Минае
Бывший футболист "Миная" Олег Допилка может продолжить карьеру в статусе главного тренера команды U-19.
Последние четыре года игрок провел в закарпатском коллективе. Его контракт с "Минаем" закончился в декабре прошлого года и стороны пока не продлили его. Одним из вариантов дальнейшей карьеры игрока является тренерский мостик юношеской команды закарпатцев, но до официального предложения еще не дошло.
Однако 34-летний Допилка заявил, что ему еще по силам провести сезон-два в команде Первой или Второй Лиги, поэтому не исключено продолжение игровой карьеры. Уже в январе игрок хочет решить свою судьбу.
Олег Допилка выступал за "Динамо", "Зирку", "Говерлу", "Кривбасс", "Александрию", "Севастополь" и "Минай". Также в его активе два матча за сборную Украины. В составе закарпатцев футболист выиграл Первую Лигу, а также провел два матча в УПЛ в этом сезоне.
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