  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бывший игрок клуба УПЛ может стать тренером в этой же команде
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший игрок клуба УПЛ может стать тренером в этой же команде

Премьер-лига
(1 голосов)

Олег Допилка может остаться в Минае

Бывший игрок клуба УПЛ может стать тренером в этой же команде
Новина українською

Бывший футболист "Миная" Олег Допилка может продолжить карьеру в статусе главного тренера команды U-19.

Последние четыре года игрок провел в закарпатском коллективе. Его контракт с "Минаем" закончился в декабре прошлого года и стороны пока не продлили его. Одним из вариантов дальнейшей карьеры игрока является тренерский мостик юношеской команды закарпатцев, но до официального предложения еще не дошло.

Однако 34-летний Допилка заявил, что ему еще по силам провести сезон-два в команде Первой или Второй Лиги, поэтому не исключено продолжение игровой карьеры. Уже в январе игрок хочет решить свою судьбу.

Олег Допилка выступал за "Динамо", "Зирку", "Говерлу", "Кривбасс", "Александрию", "Севастополь" и "Минай". Также в его активе два матча за сборную Украины. В составе закарпатцев футболист выиграл Первую Лигу, а также провел два матча в УПЛ в этом сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Допилка УПЛ Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
gabire
03.01.2021 в 18:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...