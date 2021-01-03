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Абада прислал Динамо отредактированную версию контракта. Шансы на переход игрока в киевский клуб уменьшились
Израильтянин хочет условия получше
Представители игрока "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады прислали "Динамо" отредактированный вариант соглашения между сторонами. Ранее отец футболиста заявил, что не согласен с дисциплинарными ограничениями в контракте.
Владельцы клуба утверждают, что они не будут подстраиваться под условия киевлян и продолжат настаивать на своем.
На 7 января "Динамо" забронировало билеты на рейс для Абады, однако израильский клуб заверил, что игрок не сядет на самолет в четверг. Они будут ожидать на изменения условия перехода, и только после этого будут действовать.
19-летний футболист провел в этом сезоне за свою команду 13 игр, забив четыре гола и отдав три ассиста.
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