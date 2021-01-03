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Абада прислал Динамо отредактированную версию контракта. Шансы на переход игрока в киевский клуб уменьшились

Премьер-лига
(3 голосов)

Израильтянин хочет условия получше

Абада прислал Динамо отредактированную версию контракта. Шансы на переход игрока в киевский клуб уменьшились
Новина українською

Представители игрока "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады прислали "Динамо" отредактированный вариант соглашения между сторонами. Ранее отец футболиста заявил, что не согласен с дисциплинарными ограничениями в контракте.

Владельцы клуба утверждают, что они не будут подстраиваться под условия киевлян и продолжат настаивать на своем.

На 7 января "Динамо" забронировало билеты на рейс для Абады, однако израильский клуб заверил, что игрок не сядет на самолет в четверг. Они будут ожидать на изменения условия перехода, и только после этого будут действовать.

19-летний футболист провел в этом сезоне за свою команду 13 игр, забив четыре гола и отдав три ассиста.

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В статье: Маккаби (Петах-Тиква) Динамо (Киев) Лиэль Абада
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Источник:
sport5.co.il

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Комментарии (20)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.01.2021 в 22:25
Судячи за все зараз найкращі новини - це відсутність новин.
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+1
0
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Кююмалайнен (Київ)
03.01.2021 в 22:19
Петах ему в Тикву, этому юному дарованию еврейского футбола
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+5
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 22:21
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0
0
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Микко82 (Херсон)
03.01.2021 в 22:16
Краще за нього взагалі забути. Якщо вже зараз показує коники, що тоді потім покаже. А талантів можна і в Хорватії чи Польщі відкопати за менші суми.
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+3
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 22:23
звісно нові Роберти Левандовські або Луки Модричі у сотні разів кращі за цього пихатого 19-річного хасида "возомнившего себя израильским Месси"
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+4
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 22:14
так на самому початку цієї трансферної епопеї поправте мене, якщо не так, наприкінці грудня, нам подавали новину про інтерес ДВОХ українських грандів до чувака з Маккабі Петах-Тіква питання: ЧОМУ ШАХТАР ТОДІ НЕ ВПРЯГАЄТЬСЯ такий ж "класний" гравець у свої 19, прям Мессі ізраїльського розливу (тим більш, як бачимо, чувак не горить бажанням підписувати з ДК контракт...) агов, палкіни це ваш шанс не пропустіть таку "зірку" зі Сходу
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+1
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Микко82 (Херсон)
03.01.2021 в 22:20
Це напевно представники Маккабі зв'язалися з Суркісом і повідомили, що їхнім талантом ніби цікавиться Шахтар. От і Суркіс захотів з під носа донецьких вкрасти юну звьоздочку.
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0
-1
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Кююмалайнен (Київ)
03.01.2021 в 22:33
Вторым грандом мог быть Минай...
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+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
03.01.2021 в 22:06
Не бачу сенсу щось обговорювати, бо ніхто з нас не бачив тих контрактів і не знає, в чому там розбіжності виникли. Думаю, що ніколи і не дізнаємось.
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+3
0
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Igorokk (Kyiv)
03.01.2021 в 22:04
Если Динамо не пойдет на встречу то сынок пускай скажет папуле спасибо за то что профукал такой шанс проявить себя и возможно судьбаносный
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+1
0
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simargl (Чернигов)
03.01.2021 в 22:01
Вор у вора дубинку украл... скажу так, что б не пословицу про семитов вставлять )))))))
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0
0
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Байкал (Lviv)
03.01.2021 в 22:01
Важко здійснити цей трансфер . Коли починає один єврей другого (Суркіса) нахиляти,то це нічим добрим не закінчиться.
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 22:09
за єврея суркіса прям у десяточку
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+1
-1
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Yurko-Zahid (Валего)
03.01.2021 в 21:55
Та там той 19-річний блазень взагалі не при справах. Це старий ізраїльтянин таточко виростив, як він гадає, золоту курку і тепер починає її трусити, аби посипалися золоті яйці. Впізнаю нашіх...
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+3
0
Григорий Листопадов
03.01.2021 в 21:51
Да на хрена он такой гомнистый,чи не суперфутболист,чтобы сразу условия ставить.Нахрен он нужен!
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+3
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 21:46
І трансфер цього нахабного вискочки нам ще представляли/ють, як хороший трансфер молодого гравця з "хорошим" потенціалом за відносно невеликі гроші сумніваюся, швидше хтось хоче ДОБРЯЧЕ НАГРІТИ РУКИ НА ТРАНСФЕРІ ЦЬОГО УНІКУМА!!!
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 21:42
агов, це що за семітизм навиворіт цей жид (! правду кажучи) просто сідає на голову чуваку 19 років, ти ба це що ізраїльський ЛеоМессі чи Неймар... дивлячись на його статистику, я б так не сказав шось з батей там мутять, може у ДК йому на золотий унітаз в туалет треба буде ходити...
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+1
-2
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Kolibri (Киевоград)
03.01.2021 в 21:39
Только свободных агентов за три гривны в контракте!!!!!!
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+1
-3
Просто Квашин (Харьков)
03.01.2021 в 21:29
Садится еврей на голову....
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+2
-2
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Saturn (Киев)
03.01.2021 в 21:25
Перебор
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+3
0


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