Абада прислал Динамо отредактированную версию контракта. Шансы на переход игрока в киевский клуб уменьшились

Представители игрока "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады прислали "Динамо" отредактированный вариант соглашения между сторонами. Ранее отец футболиста заявил, что не согласен с дисциплинарными ограничениями в контракте.

Владельцы клуба утверждают, что они не будут подстраиваться под условия киевлян и продолжат настаивать на своем.

На 7 января "Динамо" забронировало билеты на рейс для Абады, однако израильский клуб заверил, что игрок не сядет на самолет в четверг. Они будут ожидать на изменения условия перехода, и только после этого будут действовать.

19-летний футболист провел в этом сезоне за свою команду 13 игр, забив четыре гола и отдав три ассиста.