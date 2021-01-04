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Палкин убежден, что Дарио Срна возглавит Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

А сейчас ему еще нужно учиться

Палкин убежден, что Дарио Срна возглавит Шахтер
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин поделился мнением о тренерских перспективах Дарио Срны.

Я уверен, что в будущем он будет тренером "Шахтера". Он был легендарным футболистом, легендой клуба, достиг много на футбольном поле, прошел долгий путь как футболист. Теперь он с другой стороны.

Получить Pro диплом - это как закончить университет. Теперь ему надо набраться опыта, посмотреть, как эта кухня работает, как работает менталитет и психология со стороны тренерского штаба.

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Когда он получит этот опыт, а этого за один день не будет, уверен, что в будущем он станет тренером "Шахтера". Уверен, он будет хорошим тренером. У него есть все задатки, чтобы быть хорошим, харизматичным, дерзким на поле, эффективным коучем.

Напомним, что наставником "Шахтера" является португальский тренер Луиш Каштру.

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В статье: Дарио Срна Сергей Палкин Шахтер (Донецк) тренер
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (6)
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Просто Квашин (Харьков)
04.01.2021 в 09:17
Со Срны тренер, как со счетчика шансов- патриот... Оно было подлое на поле, будет таким же на тренерской скамье... Пусть тренерует в Хорватии...Хотя по менталитету - он настоящий серб...
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0
0
aleks68
04.01.2021 в 09:27
какое дело упоротый долб....б?
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0
0
Oлeкcин (Н.)
04.01.2021 в 07:58
День, когда Дарио возглавит Шахтер, станет траурным для дырявых :) У них к тому моменту еще пердаки не остынут от игры Дарио на поле, а придется снова глотать уже от тренерской скамьи!
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0
-4
Alex-696 (Немирів)
04.01.2021 в 08:30
Вірною дорогою йдете, таваріщі. Динамо вже пройшло шлях "сердець", тепер давайте, кроти, повторіть)))
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+2
0
Просто Квашин (Харьков)
04.01.2021 в 09:11
Счетчик шансов дырявый... У тебя пердак не остыл еще от новогодней "работы" в гей-клубах, а тебе скоро опять глотать... Побереги очко и горло... ты много квакаешь не по теме...
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+1
0
aleks68
04.01.2021 в 09:28
с твоим трухлявым очком всё в порядке ...... петушара?
0
0


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