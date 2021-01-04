Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Палкин убежден, что Дарио Срна возглавит Шахтер
А сейчас ему еще нужно учиться
Генеральный директор "
Я уверен, что в будущем он будет тренером "Шахтера". Он был легендарным футболистом, легендой клуба, достиг много на футбольном поле, прошел долгий путь как футболист. Теперь он с другой стороны.
Получить Pro диплом - это как закончить университет. Теперь ему надо набраться опыта, посмотреть, как эта кухня работает, как работает менталитет и психология со стороны тренерского штаба.
Когда он получит этот опыт, а этого за один день не будет, уверен, что в будущем он станет тренером "Шахтера". Уверен, он будет хорошим тренером. У него есть все задатки, чтобы быть хорошим, харизматичным, дерзким на поле, эффективным коучем.
Напомним, что наставником "Шахтера" является португальский тренер Луиш Каштру.
Популярное сейчас
- Интернасьонал раскрыл зарплату Тайсона в Шахтере и требует ее уменьшения при переходе
- Серия А. Дубль Роналду и неяркий разгром от Ювентуса
- Месси достиг отметки в 750 матчей за Барсу. Только у Хави больше
- Михайличенко решил судьбу Шапаренко в Динамо за три дня
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро