Палкин убежден, что Дарио Срна возглавит Шахтер

Генеральный директор " Шахтера " Сергей Палкин поделился мнением о тренерских перспективах Дарио Срны.

Я уверен, что в будущем он будет тренером "Шахтера". Он был легендарным футболистом, легендой клуба, достиг много на футбольном поле, прошел долгий путь как футболист. Теперь он с другой стороны.

Получить Pro диплом - это как закончить университет. Теперь ему надо набраться опыта, посмотреть, как эта кухня работает, как работает менталитет и психология со стороны тренерского штаба.