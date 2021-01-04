Полтора поля. Шахтеру мало одной тренировочной площадки в Святошино

Гендиректор " Шахтера " Сергей Палкин рассказал о временной тренировочной базе клуба - "Святошин" под Киевом. Сюда дончане переехали из-за оккупации родного города Россией.

Я говорю, что в "Святошине" у нас есть полтора поля: мы сделали там одно новое, но там есть еще и второе поле - оно в плохом состоянии.

По-хорошему - надо будет сделать то же самое, такого же качества. Потому что мы тренируемся на одном поле, а с учетом нашего климата этого иногда не хватает. Поэтому в планах на будущее - сделать еще одно тренировочное поле.