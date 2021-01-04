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Полтора поля. Шахтеру мало одной тренировочной площадки в Святошино
Готовят, нужно еще одно
Гендиректор "
Я говорю, что в "Святошине" у нас есть полтора поля: мы сделали там одно новое, но там есть еще и второе поле - оно в плохом состоянии.
По-хорошему - надо будет сделать то же самое, такого же качества. Потому что мы тренируемся на одном поле, а с учетом нашего климата этого иногда не хватает. Поэтому в планах на будущее - сделать еще одно тренировочное поле.
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