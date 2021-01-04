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Полтора поля. Шахтеру мало одной тренировочной площадки в Святошино

Премьер-лига
(2 голосов)

Готовят, нужно еще одно

Полтора поля. Шахтеру мало одной тренировочной площадки в Святошино
Новина українською

Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о временной тренировочной базе клуба - "Святошин" под Киевом. Сюда дончане переехали из-за оккупации родного города Россией.

Я говорю, что в "Святошине" у нас есть полтора поля: мы сделали там одно новое, но там есть еще и второе поле - оно в плохом состоянии.

По-хорошему - надо будет сделать то же самое, такого же качества. Потому что мы тренируемся на одном поле, а с учетом нашего климата этого иногда не хватает. Поэтому в планах на будущее - сделать еще одно тренировочное поле.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Святошин
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.01.2021 в 09:40
Песдуй до своїх вірних балєльщікав на Даунбас-арену.
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