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Топ-10 лучших голов Колоса в 2020 году

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь надо определить лучший

Топ-10 лучших голов Колоса в 2020 году
Новина українською

Ковалевский "Колос" объявил голосование за лучший гол 2020 года.

Для выбора болельщиков клуб предложил 10 голов.

Высказать свое мнение можно в комментариях на официальных страницах в Instagram и Facebook.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
Колос

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