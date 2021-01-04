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Геллер выделил две победы Зари в прошлом году

Премьер-лига
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И почти 100-процентный показатель в конце года

Геллер выделил две победы Зари в прошлом году
Новина українською

Президент "Зари" Евгений Геллер подвел итоги для главной команды клуба за прошлый год.

Мы привыкли жить в новых условиях, независимых от человека, но, как и раньше, идем и будем идти к своим целям и достигать их. И уверен, выйдем победителями из любой ситуации.

Прошлый год ознаменовался для "Зари" новыми вызовами. Получили шанс участвовать в групповом этапе Лиги Европы, мы подарили нашим болельщикам победу над одним из лидеров английской Премьер-лиги - "Лестером", взяли верх в Афинах над АЕКом, имели все шансы на выход из группы.

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Мы продолжаем вести борьбу за призовые места в чемпионате Украины, вышли в 1/4 финала Кубка Украины. Год команда завершила практически со 100-процентным показателем, победили в 6 из 7 игр финального отрезка.

Мы уверены, что в будущем году снова увидим заполненные трибуны стадионов, а болельщики зарядят команду энергией, подарят всем нам бурю эмоций и вдохновения для будущих достижений. Желаю всем в 2021 году, прежде всего, крепкого-крепкого здоровья. А остальные преграды мы преодолеем, победы получим, а цели выполним.

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Евгений Геллер Лестер Сити
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Источник:
Зоря

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