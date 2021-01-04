Геллер выделил две победы Зари в прошлом году

Президент " Зари " Евгений Геллер подвел итоги для главной команды клуба за прошлый год.

Мы привыкли жить в новых условиях, независимых от человека, но, как и раньше, идем и будем идти к своим целям и достигать их. И уверен, выйдем победителями из любой ситуации.

Прошлый год ознаменовался для "Зари" новыми вызовами. Получили шанс участвовать в групповом этапе Лиги Европы, мы подарили нашим болельщикам победу над одним из лидеров английской Премьер-лиги - "Лестером", взяли верх в Афинах над АЕКом, имели все шансы на выход из группы.